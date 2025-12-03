Esta es la explosiva carta que le envió el Pollo Carvajal a Donald Trump: prueba reina de nexos de Maduro con Tren de Aragua y Cartel de los Soles

El periódico Dallas Express obtuvo una carta explosiva dirigida al presidente Donald Trump de Hugo Carvajal Barrios, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela y quien fuera una de las figuras más poderosas en los gobiernos de Hugo Chávez y el régimen de Nicolás Maduro.

“Escribo para expiar mis pecados contando toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años”, comenzó diciendo la carta.

Carvajal sostuvo que el gobierno de Maduro habría empleado la cocaína como instrumento de presión y que habría mantenido colaboración con las Farc, el ELN, los servicios de inteligencia cubanos y Hezbolá.

Carta enviada por Hugo Carvajal a Donald Trump. | Foto: THE DALLAS EXPRESS x/@OrlvndoA

“Hoy, veo la necesidad de hablar con el pueblo estadounidense sobre la realidad del régimen venezolano y por qué las políticas del presidente Trump no solo son correctas, sino absolutamente necesarias para la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo el exgeneral en la misiva.

Carvajal indicó que Venezuela habría extendido hacia Estados Unidos diversas redes delictivas de carácter violento, entre ellas el llamado Tren de Aragua.

“Fui testigo personal de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora está dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen”, aseveró.

“Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para defender la revolución a cambio de impunidad”, expuso en la carta.

Según el texto conocido por The Dallas Express, “cuando la política de fronteras abiertas de Biden-Harris se hizo pública, aprovecharon la oportunidad para enviar a estos agentes a Estados Unidos. Ahora cuentan con personal obediente y armado en territorio estadounidense”.

Carta conocida en exclusiva por 'The Dallas Express'. | Foto: THE DALLAS EXPRESS x/@OrlvndoA

Asimismo, aseguró que los organismos de inteligencia venezolanos y cubanos habrían logrado introducirse, durante aproximadamente veinte años, en distintas instituciones de Estados Unidos, incluidas algunas de carácter militar.

“El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cartel de los Soles, es utilizar la droga como arma contra Estados Unidos”, aseveró el exmilitar venezolano hoy preso en el país norteamericano.

“Las drogas que llegaron a sus ciudades por nuevas rutas no fueron producto de la corrupción ni obra de narcotraficantes independientes; fueron políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos”, relató Carvajal en la carta.

Hugo 'el Pollo' Carvajal fue clave en el régimen chavista. | Foto: AFP

Carvajal, quien espera una sentencia en Estados Unidos, aseguró que hoy hay miembros de la oposición que trabajan como espías en Venezuela.