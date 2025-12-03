Este es el país que se perfila como lugar de exilio de Maduro y su familia

Washington movilizó al Caribe el portaviones más grande del mundo, junto a otros buques de guerra, aviones de caza y miles de tropas. El despliegue forma parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque Maduro afirma que el objetivo es su derrocamiento.

Las maniobras estadounidenses en el Caribe dejaron 83 muertos en el bombardeo de al menos 20 supuestas narcolanchas. Washington emitió una alerta a la aviación civil sobre el “empeoramiento de la situación de seguridad y a la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela”.

Donald Trump y el ataque a la narco ancha en el Caribe. | Foto: Getty Images / Captura de pantalla de Truth Social

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el domingo que habló recientemente por teléfono con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien denunció la preparación de una “agresión” de parte de Estados Unidos.

Washington afirmó que Maduro encabeza un supuesto cartel de la droga. Anteriormente, se le dio la oportunidad a Maduro de abandonar el poder, y Donald Trump mandó una advertencia, diciéndole que buscara cualquier lugar para irse con su familia, dándole una semana de plazo.

Ataques por tierra “muy pronto”

Estados Unidos aseguró que las operaciones terrestres en Venezuela iniciarán “muy pronto”, durante una reunión del gabinete que fue transmitida por todos los medios estadounidenses.

“Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra… es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Sabemos dónde viven los malos y vamos a empezar con eso muy pronto”, afirmó.

La base militar estaría siendo acondicionada. | Foto: GETTY Y /FB:NicolásMaduro

El presidente también se refirió al número de víctimas que ha dejado el narcotráfico en su país: “Mataron a más de 200 mil personas el año pasado” y añadió, de manera directa, una amenaza contundente a los narcotraficantes: “Vamos a acabar con esos hijos de puta”.

Con estas nuevas amenazas del presidente Trump, el panorama político para la administración venezolana se vuelve más asfixiante.

¿A qué país se iría Nicolás Maduro?

De acuerdo con el New York Post, Catar se perfila como la opción más viable para Nicolás Maduro en este momento.

Además, una fuente de alto rango cercana a la administración Trump aseguró que el secretario de Estados, Marco Rubio, habría sugerido permitir a Maduro trasladarse al rico país emirato mientras median el conflicto en Venezuela. Dos antiguos y dos actuales funcionarios describieron ese escenario como una posibilidad válida.

Una fuente con conocimiento directo del rol de Catar en las conversaciones con Venezuela desmintió enérgicamente que Maduro esté planeando un exilio en Doha. Esta persona afirmó categóricamente: “No es cierto que Maduro esté huyendo a Catar”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. | Foto: Colprensa

La fuente señaló el historial de mediación de Catar, cuyos líderes reales ayudaron anteriormente a negociar un plan de paz propuesto por Trump entre Israel y Hamás.

Además, recordaron que Catar también ha albergado a altos líderes de Hamás, lo que resultó en ataques aéreos israelíes en septiembre para intentar eliminarlos, sugiriendo el delicado contexto geopolítico de la posible acogida de figuras políticas controvertidas.