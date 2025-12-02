Trump ha desplegado una flotilla en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico. Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de los ataques con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, acusando a Washington de usar el narcotráfico como pretexto para tratar de derrocarlo.

Maduro, cuya reelección fue rechazada por Washington por fraudulenta, insiste en que no hay producción de drogas en Venezuela, país que, según él, se utiliza como ruta de tráfico para la cocaína colombiana.

Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AP / Getty Images / Adobe Stock

Maduro fue acusado de ser líder del grupo criminal, el Cartel de los Soles, se ofreció una recompensa millonaria por su captura y se han estado llevando a cabo diferentes ataques en el Caribe dirigidos hacia supuestas lanchas del narcotráfico.

Nuevas amenazas

El presidente Donald Trump ha vuelto a amenazar a Venezuela con un “inminente” ataque terrestre, el que prometió “acabar con todos esos hijos de pu...”, refiriéndose a los narcotraficantes.

El presidente expresó la gravedad de la situación de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas, que “ha matado a más de 200.000 personas”. Además, aseguró que empezarán los ataque por tierra ”muy pronto".

“Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, amenazó.

Lanza del Sur

“Lanza del Sur” es el nombre que lleva la operación que está orquestando Estados Unidos contras las supuestas narcolanchas, destruyendo al menos 20 de estas, dejando un saldo de más de 80 personas muertas y sus críticos afirman que equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si apuntan contra criminales.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este martes que su país “apenas ha comenzado” los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, dijo Hegseth durante una reunión de gabinete.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. | Foto: Colprensa

Por su parte Maduro encabezó una marcha que reunió a miles de militantes, que portaban banderas venezolanas y camisetas rojas del partido de gobierno.

“¡Nacimos para vencer y no para ser vencidos!”, expresó Maduro en su discurso. “Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad, no queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias”.

“Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico, son 22 semanas que nos han puesto a prueba”, añadió.