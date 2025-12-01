Suscribirse

Casa Blanca responde a polémica con el secretario de Guerra por sobrevivientes de ataque a lancha en el Caribe: “Están sujetos a ataques letales”

Se llevará a cabo una investigación rigurosa para esclarecer los hechos que rodean el segundo ataque a una presunta narcolancha en el Caribe, que dejó dos sobrevivientes.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

1 de diciembre de 2025, 8:45 p. m.
Pete Hegseth y el ataque contra una supuesto narco-lancha venezolana.
Pete Hegseth se refirió al ataque contra una supuesta narcolancha venezolana. | Foto: AP / Captura de Pantalla de X.

Estados Unidos lleva meses lanzando ataques contra embarcaciones a las que acusa de hacer parte de una red de narcotráfico que tiene el objetivo de enviar drogas a Estados Unidos.

Esto se da después de que Estados Unidos declarara a Nicolás Maduro como líder del Cartel de los Soles, y a esta una organización criminal transnacional. Así, se ha desplegado la mayor fuerza militar en la zona durante décadas.

Contexto: Estados Unidos realizó nuevo ataque contra supuesta narcolancha en el Caribe. El episodio fue grabado en video

El saldo de muerte que ha dejado este despliegue ya suma más de 80 personas desde inicios de septiembre.

Donald Trump ha ordenado el ataque a varias embarcaciones narco en las últimas semanas.
Estados Unidos lleva meses atacando a presuntas embarcaciones narco en el Caribe. | Foto: GETTY y X/@SecWar

Sin embargo, muchos se han cuestionado la legitimidad de las sentencias que Estados Unidos le otorga a Venezuela, y aún más sobre los ataques orquestados hacia las lanchas.

Un reporte del Washington Post señala que, en un ataque ocurrido el 2 de septiembre a una lancha en el Caribe, sobrevivieron dos personas, a los que después, de acuerdo con el medio, se les envió otro ataque por orden del secretario de guerra, Pete Hegseth.

Con base en el reportaje, el Pentágono ha prometido llevar a cabo “una investigación rigurosa” a los ataques en las embarcaciones del Caribe. Sin embargo, la publicación de la noticia ha reavivado las dudas sobre las acciones tomadas por Estados Unidos.

Contexto: En video, el momento exacto en que otra narcolancha fue atacada por militares estadounidenses en el Caribe: imágenes son aterradoras

Pete Hegseth ha desestimado las declaraciones del medio, llamándolas “noticias falsas”.

Respuesta de la Casa Blanca

El almirante, que lidera el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, ordenó un ataque de seguimiento contra una presunta embarcación narcotraficante, informó la Casa Blanca el lunes, al defender la decisión de atacar a los sobrevivientes de un bombardeo inicial.

Pete Hegseth confirmó el ataque a través de su cuenta de X.
Estados Unidos ha recibido múltiples críticas por estos ataques. | Foto: Getty Images / Captura de X

El almirante Frank Bradley “actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas.

Por su lado, el presidente Donald Trump manifestó que cree en Pete Hegseth “al cien por cien”.

“Un crimen de guerra”

“Esto alcanza el nivel de un crimen de guerra si es cierto”, dijo el senador demócrata Tim Kaine en un programa de la CBS.

Al igual que Kaine, diferentes legisladores, republicanos y demócratas reiteraron durante un programa de entrevistas en Estados Unidos que es necesaria una revisión rigurosa de los ataques a las lanchas en el Caribe.

Contexto: Estados Unidos ataca otra supuesta ‘narcolancha’ del Tren de Aragua en el Caribe: seis personas murieron

Igualmente, el Servicio Armado del Senado, liderado por republicanos, anunciaron el viernes una “supervisión rigurosa” de los ataques. “El Comité ha dirigido consultas al Departamento y llevaremos a cabo una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias“, sentenciaron.

Hegseth señaló que: ".Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo".
Imagen de un ataque a una lancha en aguas del Caribe. | Foto: @SecWar

El domingo, la Asamblea Nacional de Venezuela condenó los ataques contra las embarcaciones. Además, prometió realizar una investigación exhaustiva y estricta sobre el segundo ataque, en el que presuntamente murieron dos personas que habían sobrevivido al primero.

Con información de AFP.

