En video, el momento exacto en que otra narcolancha fue atacada por militares estadounidenses en el Caribe: imágenes son aterradoras

En las últimas horas de este lunes, 15 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que en medio de una operación militar en el Caribe, cerca a Venezuela, fue impactada otra narcolancha .

De acuerdo con el mandatario estadounidense, en la operación fueron de dadas de baja tres personas. Trump también aseguró que la lancha cargada con el alcaloide provenía de Venezuela.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A LOS ESTADOUNIDENSES!) con destino a EE. UU.“, dijo Trump.

En redes sociales ya circulan imágenes del momento exacto en que miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU. atacan a la lancha.

En el video se observa el instante en que la narcolancha fue impactada y luego empieza a arder en llamas, tras el ataque del Comando Sur.

. @POTUS “This morning, on my Orders, U.S. Military Forces conducted a SECOND Kinetic Strike against positively identified, extraordinarily violent drug trafficking cartels and narcoterrorists in the SOUTHCOM area of responsibility. The Strike occurred while these confirmed… pic.twitter.com/KQYiEpqsGb — DOW Rapid Response (@DOWResponse) September 15, 2025

Es de recordar que, el gobierno de Trump, derribó una primera narcolancha el pasado 2 de septiembre en el Caribe, en medio de las tensiones entres los Estados Unidos y la dictadura de Nicolás Maduro.

Ese día, a bordo de la embarcación iban 11 presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el régimen Maduro ha negado rotundamente.

“El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque causó la muerte de 11 terroristas”, indicó en días pasados Trump en una publicación de su plataforma Truth Social.

Sin embargo, el régimen de Venezuela señalaba a Estados Unidos de haber creado con inteligencia artificial, el video del ataque de ese 2 de septiembre.

El ataque en el que murieron 11 personas. | Foto: X/marcorubio

El régimen hizo denuncia

En las últimas horas, el régimen de Maduro denunció que un destructor de Estados Unidos, supuestamente, abordó de manera “ilegal” una embarcación de pescadores.

“El día de ayer una embarcación de pesca atunera venezolana (...) fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos, una unidad militar (...), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra”, dijo Yván Gil, canciller venezolano, en medio de un pronunciamiento transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).