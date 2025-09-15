Donald Trump volvió a atacar a carteles de droga venezolanos en el Caribe. Tres hombres fueron dados de baja

A través de su cuenta en Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que por órdenes suyas, las fuerzas militares estadounidenses atacaron a otra embarcación narcotraficante en el Caribe en la mañana de este lunes. Según el mandatario, la lancha provenía de Venezuela y llevaba consigo a tres hombres a bordo, quienes murieron en el ataque.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡un arma mortal que envenena a los estadounidenses!) con destino a EE. UU.“, dijo Trump.

“Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de EE. UU. El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido en este ataque”, manifestó en su cuenta.

Donald Trump hizo el anuncio a través de su red social. | Foto: Anadolu via Getty Images

Junto al mensaje del mandatario, se adjuntó un vídeo donde se podía observar la operación militar que Estados Unidos adelantó en la mañana contra los carteles venezolanos. En las imágenes, se puede ver como la lancha transitaba por el mar del Caribe, cuando en un momento es atacado por un bombardeo aéreo y luego se observa al bote en llamas.

“¡Atención! Si transporta drogas que pueden matar estadounidenses, ¡lo estamos cazando! Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. ¡Basta ya! ¡Gracias por su atención a este asunto!“, cerró en su mensaje el mandatario.

Luego, en una declaración desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense manifestó más detalles sobre la operación contra los narcotraficantes que operaban en el Caribe. “Tenemos evidencia de drogas en el barco venezolano al que disparamos”, dijo Donald Trump con respecto a la segunda operación de este tipo de parte de Estados Unidos.

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de liderar carteles de droga en Venezuela. | Foto: Getty Images

Las fuerzas navales y aéreas estadounidenses desplegadas en el Caribe ya abatieron una lancha en movimiento, el pasado 2 de septiembre, con un balance de 11 muertos. Este despliegue sin precedentes en la región ha provocado la alarma de países vecinos y del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Maduro había asegurado antes del mensaje de Trump que su gobierno está dispuesto a repeler cualquier ataque contra su soberanía. Según él, hay “una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le) frente”, indicó el dictador venezolano.