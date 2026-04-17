Donald Trump asegura que acuerdo con Irán está “muy cerca”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó este viernes 17 de abril que ya no quedan “puntos conflictivos” por resolver para alcanzar un acuerdo de paz con Irán y aseguró que el pacto está “muy cerca”, en declaraciones a AFP.

“Estamos muy cerca. Parece que va a ser algo muy bueno para todos. Y estamos muy cerca de cerrar un acuerdo”, dijo en una breve conversación telefónica desde Las Vegas.

“El estrecho (de Ormuz) va a estar abierto; de hecho, ya está abierto. Y las cosas van muy bien”, agregó.

El anuncio llega después de que, en la mañana, Irán confirmara la apertura del estrecho de Ormuz, al menos mientras se mantiene el alto al fuego con Estados Unidos, que finaliza el martes 21 de abril.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Además, el mandatario publicó varios mensajes en su red social Truth Social, en los que adelantó las próximas medidas en el corredor, como un proceso de desminado conjunto entre la República Islámica y Estados Unidos.

Otros líderes mundiales reaccionaron al anuncio. El secretario general de la ONU, António Guterres, recibió con satisfacción la decisión de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz y consideró que se trata de un avance en la dirección correcta.

Trump rechaza intervención de la OTAN en Ormuz: “Eran inútiles cuando eran necesarios”

“La posición de las Naciones Unidas sigue siendo clara: necesitamos la plena restauración de los derechos y libertades internacionales de navegación en el estrecho de Ormuz, que deben ser respetados por todas las partes”, declaró Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres.

Una primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que se celebró en Pakistán el pasado fin de semana, terminó sin un acuerdo de paz. Aun así, Trump señaló el martes que una segunda ronda podría realizarse en los próximos días.

El presidente Donald Trump. Foto: AP

El mandatario estadounidense ha insistido en que la principal exigencia de su país es que Irán nunca desarrolle un arma nuclear. Incluso, el jueves aseguró que Teherán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido.

Al ser consultado sobre los temas más delicados que aún quedan por resolver, Trump respondió: “Ningún punto conflictivo, en absoluto”.

Netanyahu confirma cese al fuego entre Israel y Líbano, pero tendría importante excepción

Cuando le preguntaron por qué no podía anunciar formalmente el acuerdo en este momento —pese a sus reiteradas publicaciones optimistas—, explicó que prefiere esperar a tener un documento firmado. “Yo no procedo de esa manera; yo lo quiero por escrito”, añadió el mandatario estadounidense.

De concretarse, sería el segundo acuerdo en una semana, luego de que Israel y Líbano alcanzaran un alto al fuego de diez días, anunciado ayer tras una reunión entre ambas delegaciones en Washington.

*Con información de AFP.