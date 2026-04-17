Irán anuncia que reabrirá “completamente” el estrecho de Ormuz

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, anunció este viernes que la República Islámica acordó reabrir “completamente” el estrecho de Ormuz a la navegación comercial mientras se mantenga el alto el fuego pactado con Estados Unidos.

“En línea con el alto el fuego en Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego”, indicó Araqchi en una publicación en X.

Teherán había condicionado el levantamiento de las restricciones a la navegación en el estrecho a la declaración de una tregua en Líbano, con el objetivo de que Israel cesara sus ataques en el marco de la ofensiva contra las milicias chiíes de Hezbolá.

Sin embargo, el canciller iraní no precisó si hacía referencia a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá, que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano por diez días, o al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el anuncio de Irán. “¡GRACIAS!”, escribió en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Teherán anunció que el canal estaba “totalmente abierto y listo para el paso completo”.

Minutos después, el mandatario aclaró que el bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes continuará vigente hasta que ambas partes alcancen un acuerdo de paz.

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“El bloqueo naval seguirá en plena vigencia y efecto en lo que concierne únicamente a Irán, hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100 %”, dijo Trump en su red Truth Social, donde agregó que “este proceso debería avanzar muy rápidamente”.

El jueves, Trump había declarado a periodistas que un acuerdo de paz con Irán estaba “muy cerca” a pesar de que las conversaciones lideradas por el vicepresidente JD Vance en Pakistán el fin de semana pasado no habían logrado ningún avance significativo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Antes del anuncio de Araqchi, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos había informado que 19 barcos comerciales dieron media vuelta desde el fin de semana por orden de las fuerzas navales estadounidenses que vigilan el perímetro del estrecho.

“Ningún buque ha evadido a las fuerzas estadounidenses”, informo el CENTCOM.

Cabe recordar que el trafico de la zona es vital para el comercio del petróleo y gas, se estima que por este cruce pasaba el 20 % de estos materiales. Tras el inicio de la guerra el precio del crudo alcanzó en su pico más alto: los 126 dólares por barril.

*Con información de AFP y EuropaPress.