Donald Trump vuelve a arremeter contra el papa León XIV: “Este es el mundo real, es un mundo desagradable”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves, 16 de abril, que el papa León XIV puede opinar libremente sobre los asuntos mundiales, pero debe entender que vive en un “mundo desagradable”.

En los últimos días, ambos líderes han protagonizado un fuerte cruce de declaraciones por temas como Irán y la inmigración. Trump criticó con dureza al pontífice, líder de más de 1.400 millones de católicos, y lo calificó como “débil” y “equivocado” en materia internacional.

Por su parte, el papa León XIV defendió su postura y aseguró que tiene el “deber moral” de expresar su rechazo a la guerra. También calificó como “inaceptable” la amenaza de Trump de atacar a la civilización iraní.

Sin embargo, pese a estas diferencias, el mandatario bajó el tono al referirse al sumo pontífice, aunque mantuvo sus críticas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Al salir de la Casa Blanca este jueves, varios periodistas le preguntaron por la posible ejecución de cuatro manifestantes en Irán, incluida una mujer. Trump respondió de forma directa: “Dígaselo al papa”.

El presidente también aseguró que Irán ha matado a más de 42.000 personas en los últimos meses y afirmó que muchas de las víctimas eran manifestantes desarmados. “El papa tiene que entender eso. Este es el mundo real, es un mundo desagradable”, insistió.

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A pesar de sus críticas, Trump negó que exista un conflicto personal con el líder de la Iglesia católica. “No tengo nada en contra del papa. Puedo estar en desacuerdo con él y tengo derecho a hacerlo”, declaró ante la prensa.

Mientras tanto, el papa León XIV se pronunció desde Camerún, donde envió un mensaje a los fieles cristianos. Allí criticó a quienes utilizan el nombre de Dios para justificar intereses militares, económicos o políticos. Según dijo, estas acciones llevan lo que es sagrado hacia “lo más sucio y tenebroso”.

Donald Trump vestido como Jesucristo Foto: Captura de pantalla de Truth Social @realdonaldtrump

Cabe recordar que días antes, Trump publicó en redes sociales dos imágenes generadas con inteligencia artificial. En una se representó a sí mismo como Cristo curando a un enfermo y en otra apareció siendo abrazado por Jesús.

Este nuevo cruce de declaraciones refleja el aumento de la tensión entre ambos líderes en medio de la crisis internacional por Irán.

Aunque Trump ha intentado suavizar su discurso, las diferencias con el pontífice siguen marcando el debate sobre la guerra, la política exterior y el papel de la religión en los conflictos actuales.

*Con información de AFP y Europa Press.