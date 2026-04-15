Donald Trump volvió a lanzar dardos contra el papa León XIV. Esto le dijo al pontífice

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra el papa León XIV en un mensaje publicado en su cuenta en su red social personal, Truth Social, esto por cuenta de los mensajes pacifistas del sumo pontífice en contra de la guerra en Medio Oriente que Washington adelanta junto a Israel contra Irán.

“¿Podría alguien informarle al Papa León XIII que Irán ha asesinado al menos a 42.000 manifestantes inocentes y completamente desarmados en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán posea una bomba nuclear? Gracias por su atención a este asunto. ¡¡¡AMÉRICA HA VUELTO!!!“, dijo el mandatario en un mensaje firmado por él.

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La disputa inició el domingo cuando Trump aseguró que “no es un gran admirador del papa” y lo acusó de “jugar con un país (Irán) que quiere un arma nuclear”.

El papa León XIV y el presidente Donald Trump protagonizan un nuevo intercambio de posiciones Foto: Montaje El País. Fotos AFP

En su red Truth Social le calificó además de “DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior”, sugiriendo que los cardenales sólo eligieron a León como papa en mayo de 2025 porque era estadounidense y un posible puente con Washington.

Por su parte, poco antes de partir de Roma hacia Argelia, el pontífice nacido en Estados Unidos, se convirtió en el blanco de agrias críticas por parte de Trump, quien arremetió contra los comentarios de León que pedían el fin de la guerra con Irán.

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“No tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio”, dijo León a los periodistas en el el avión papal que le llevó a Argelia. “Creo que la Iglesia tiene el deber moral de pronunciarse con toda claridad contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación”, aseguró, aunque reiteró que no se considera un “político” y que no tiene intención de “debatir” con Trump.

El Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa denuncian que la policía israelí impidió al patriarca Pizzaballa y al custodio Ielpo entrar en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, para celebrar la Misa del Domingo de Ramos. Foto: Vatican News

Posteriormente, desde la Casa Blanca, Trump dejó claro además que no pensaba pedir disculpas al primer jefe de la Iglesia católica nacido en Estados Unidos. “No hay nada por lo que disculparse. Está equivocado”, dijo, un día después de arremeter contra el papa León XIV por oponerse a la guerra en Oriente Medio.

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“El papa León dijo cosas que son incorrectas. Estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán (dotado de un arma) nuclear”, apuntó Trump contra el sumo pontífice, que ha sido crítico de las políticas del mandatario estadounidense.