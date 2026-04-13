Debería “limitarse a cuestiones morales”: vicepresidente de EE. UU. sobre el Vaticano

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, instó este lunes, 13 de abril, al Vaticano a “limitarse a cuestiones morales” en medio de la disputa cada vez más acalorada entre el mandatario Donald Trump y el papa León XIV sobre Irán.

La sorpresiva imagen que publicó Trump y que le dio la vuelta al mundo tras arremeter contra el papa León XIV

“Sin duda creo que, en algunos casos, lo mejor para el Vaticano sería limitarse a cuestiones morales... y dejar que el presidente de Estados Unidos se ocupe de dictar la política pública estadounidense”, declaró Vance en el programa “Special Report with Bret Baier” de Fox News.

El papa León XIV dijo el lunes que no teme las críticas del presidente Trump y reivindicó su “deber moral” de pronunciarse contra la guerra.

Vance: I certainly think that in some cases it would be best for the Vatican to stick to matters of morality, to stick to matters of what going on in the Catholic Church and let the President to dictating American public policy pic.twitter.com/HcFoMpKGYT — Acyn (@Acyn) April 13, 2026

Poco antes de partir a Argelia, el pontífice fue atacado por Trump por pedir el fin de la guerra con Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo entonces que no pedirá disculpas al Papa León XIV, al que acusa de tener “un problema con la ley y el orden”, y después de que dijera que el Pontífice es “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior” por su oposición a las acciones militares de Washington.

Papa León XIV respondió a Donald Trump tras sus ataques contra el pontífice. Esto dijo

“No voy a pedir disculpas. El Papa León ha dicho cosas que están equivocadas”, aseguró Trump en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca inmediatamente antes de insistir en que “el Papa León es muy blando sobre delincuencia”.

El inquilino de la Casa Blanca ha subrayado que “creemos firmemente en la ley y el orden” y “él parece que tenía un problema con eso”, dijo.

🚨 “No hay nada por lo que disculparse; él está equivocado”, dice Donald Trump tras criticar al papa León XIV por su postura respecto a Irán y su llamado a la paz en medio de conflictos globales. pic.twitter.com/tpoFInXDQu — Azucena Uresti (@azucenau) April 13, 2026

“No le gusta lo que estamos haciendo con respecto a Irán, pero Irán quiere ser una nación nuclear para poder exterminar al mundo. No puede pasar”, aseveró. Así, ha indicado que “Leo no estaría contento con el resultado” porque “habría cientos de millones de muertos y eso no va pasar”.

Trump ha destacado que el hermano del Papa “es un gran MAGA”, en referencia al movimiento que respalda a Trump, Make America Great Again. “¿Sabes? Su hermano es un gran MAGA y es un gran tipo, Lewis”, dijo.

Trump se ha pronunciado de este modo en un ataque frontal contra el Papa León XIV, tras una semana en la que el líder del Vaticano criticó la actividad bélica en múltiples países, como Ucrania, Líbano o Sudán, este mismo domingo, y también en Irán el pasado miércoles, cuando lamentó la “violencia y la devastación” y el “clima generalizado de odio y miedo”.

El papa León XIV y el presidente Donald Trump protagonizan un nuevo intercambio de posiciones Foto: Montaje El País. Fotos AFP

El presidente también publicó una imagen generada por inteligencia artificial que aparentemente lo representa a él mismo como Jesús, aunque posteriormente la retiró ante la polémica.

Con información de AFP y Europa Press*