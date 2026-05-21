El presidente Gustavo Petro visitará al papa León XIV en el Vaticano: esta es la fecha del encuentro

Fuentes de alto nivel del Gobierno nacional dieron a conocer que el presidente de la República, Gustavo Petro, realizará una visita oficial al Vaticano y sostendrá una reunión con el papa León XIV.

De acuerdo con el jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Casa de Nariño, Andrés Hernández, la visita está proyectada para el próximo 2 de julio.

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“Tenemos una visita oficial invitada por su santidad el día 2 de julio en el Vaticano, fue una comunicación que envió al presidente el papa León XIV, allí se espera que haya una visita oficial, se espera que el presidente este acompañado de su gabinete”, expresó Hernández.

Cabe recordar, que luego de que se eligió al nuevo papa, el presidente Gustavo Petro realizó una publicación en su cuenta personal de X: “El nuevo Papa, León XIV, es más que un estadounidense. Sus ancestros inmediatos son latinos: españoles y franceses, y vivió cuarenta años en nuestra Latinoamérica, en Perú”.

“Ojalá sea el gran líder de los pueblos migrantes en el mundo y ojalá, aliente a nuestros hermanos migrantes latinoamericanos, hoy humillados en los EE. UU. Es hora de su organización”, manifestó Petro.

Sumado a ello manifestó: “Ojalá nos ayude en la construcción de la gran fuerza de la humanidad que defienda la vida, y derrote la codicia que ha provocado la crisis del clima y la extinción de lo viviente. Chicago es la gran ciudad obrera y progresista de los EE. UU. Siento esperanza”.

Cabe recordar que el pasado 19 de mayo de 2025, el presidente Petro sostuvo un encuentro con el papa Londoño XVI, al término de esa reunión el jefe de Estado indicó: “Fue la invitación que le hice para que visita Colombia y sobre todo un lugar que para mí resume, hay varios lugares que en Colombia resumen milenios y millones de años de vida, Chiribiquete, no solamente porque es el escudo guyanés, que es la primera tierra que emerge del agua en el planeta, no solo porque hoy está rodeado de la exuberancia de la selva amazónica en peligro por la codicia, sino porque allí hay murales, artistas pintaron y significa cultura”.

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“Hace 20.000 años esas piedras, antes de que hubiera selva amazónica, lo cual significa que a nosotros no nos descubrieron, que nos encontramos, que es diferente, y que en Colombia actual hubo una cultura más antigua que los egipcios, que debe ser recordada y ser prueba de orgullo colombiano hoy, porque podemos mirar de tú a tú y de frente y a los ojos a cualquier civilización de planeta”, dijo el jefe de Estado.

Y finalmente manifestó el mandatario colombiano: “Quiero invitarlo a Santa Marta, como dicen los manos el corazón del mundo pon el mapamundi con América en el centro y Asia hacia un lado y África y Europa al otro y Colombia es el corazón del mundo con Panamá que nunca debimos perderla, pero en su viaje a Perú me gustaría que visitara Colombia y estos lugares maravillosos obviamente Bogotá también”.