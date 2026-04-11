“¡Deténganse, basta ya de la guerra!”: El contundente mensaje del papa León XIV que llamó la atención de millones de fieles

El papa León XIV arremetió contra los belicistas e instó a miles de millones de personas de todo el mundo a abrazar la paz y a volver “a creer en el amor, en la moderación, en la buena política”.

Día crucial en negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán: el vicepresidente J.D. Vance llega a Pakistán

En uno de sus llamamientos más fervientes hasta la fecha para poner fin al conflicto que asola Oriente Medio, el papa estadounidense afirmó que se necesita fe “para afrontar juntos, como humanidad y con humanidad, esta hora dramática de la historia”.

“¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”, imploró el sumo pontífice en un discurso pronunciado durante una vigilia por la paz en la basílica de San Pedro de Roma.

#BREAKING



Pope Leo XIV:



Enough with the idolatry of self and money! Enough with the display of power! Enough with war! True strength is manifested in serving life. pic.twitter.com/PAMsdr2STj — Globe Eye Report (@GlobeEyeReport_) April 11, 2026

Pronunciadas en tono mesurado, como es habitual en el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, las palabras de León, de 70 años, supusieron sin embargo una de las críticas más contundentes hasta la fecha a la ola de conflictos que azota el planeta.

“Queridos hermanos y hermanas, sin duda los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos: ¡deténganse! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte”, pidió el papa.

Como ha hecho en el pasado, el pontífice estadounidense y nacionalizado peruano no citó a ningún político por su nombre ni señaló a ningún país en concreto.

El papa León XIV preside una vigilia por la paz en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el sábado 11 de abril de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia) Foto: AP

La responsabilidad recae también en la “inmensa multitud” que repudia la guerra, afirmó León, instándoles a construir un “Reino de paz”.

El pontífice pintó un panorama sombrío del estado actual del mundo, “en el que las tumbas parecen no ser suficientes, porque se sigue crucificando, aniquilando la vida, sin derecho y sin piedad”.

Vaticano rompe el silencio en medio de supuestas tensiones entre el papa León XIV y Donald Trump

León XIV, elegido papa el pasado mes de mayo tras la muerte de su predecesor Francisco, es moderado y conocido por tender puentes.

Sin embargo, denuncia cada vez con más vehemencia los conflictos que dividen al mundo y ha instado repetidamente a la desescalada en la actual guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y a la necesidad de una solución diplomática.

Un miembro de la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní se encuentra en Hypercar, un taller mecánico, en medio de los daños que, según funcionarios de la empresa, fueron causados ​​por los ataques del 1 de marzo, en Teherán, Irán Foto: AP

El Papa ha cerrado su intervención con una oración en la que ha pedido que “la locura de la guerra llegue a su fin”, dijo.

El papa hizo un llamado a los presentes a “regresar a casa” con “el compromiso de orar siempre”, convencido de que “la paz no es una utopía” y de que la humanidad es “una sola familia que llora, espera y que se levanta”.