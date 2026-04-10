Vaticano rompe el silencio en medio de supuestas tensiones entre el papa León XIV y Donald Trump

El Vaticano negó este viernes una información según la cual un alto cargo del Pentágono habría reprendido a su enviado en Estados Unidos por unos comentarios del papa León XIV considerados críticos con las políticas del gobierno de Donald Trump.

El papa León XIV, el primer sumo pontífice estadounidense de la historia, mantiene unas relaciones complicadas con la administración del presidente Trump. Se expresó en contra de la guerra en Irán y afirma rechazar las oraciones “de quienes hacen la guerra”.

Esto dijo el papa al ser cuestionado por medidas antiinmigrantes de Trump

La reunión en cuestión tuvo lugar en el Pentágono el 22 de enero, antes de la guerra en Irán, entre el subsecretario de Guerra encargado de Asuntos Políticos, Elbridge Colby, y el cardenal francés Christophe Pierre, en aquel entonces nuncio apostólico en Washington.

El jueves, el Pentágono ya había indicado que la información, aparecida en el medio independiente Free Press, había sido “distorsionada”. Según ese medio, el funcionario le habría dicho al nuncio que Estados Unidos “tiene el poderío militar para hacer lo que quiera” y que “la Iglesia haría mejor manteniéndose al margen”.

El sumo pontífice declaró que "la guerra sigue escalando y no está resolviendo nada". Foto: AFP

Este viernes, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, emitió un comunicado en el que afirmaba que “la versión presentada por algunos medios sobre esta reunión no se corresponde con la verdad de ninguna manera”.

Pierre, que entre tanto se jubiló, se reunió con Colby en el marco de “los deberes habituales de representante del pontificio, lo cual brindó la oportunidad de intercambiar puntos de vistas en asuntos de interés mutuo”, indicó.

El papa León XIV le pidió a Netanyahu el fin de la guerra

El jueves, el Pentágono había señalado que la información sobre esa reunión había sido “altamente exagerada y distorsionada” y que el encuentro consistió en una “conversación respetuosa y razonable”.

El papa León XIV celebra una misa en el comienzo de su pontificado, en la Plaza de San Pedro. Foto: Stefano Spaziani

Las nuevas declaraciones del papa

A través de su cuenta de X, el sumo pontífice volvió a manifestarse en contra de las guerras en el mundo, lo que muchos usuarios tomaron como un nuevo mensaje en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Dios no bendice ningún conflicto. Cualquiera que sea discípulo de Cristo, el Príncipe de la Paz, nunca está del lado de quienes una vez empuñaron la espada y hoy lanzan bombas. La acción militar no creará espacio para la libertad ni para tiempos de paz, que solo llega de la paciente promoción de la convivencia y el diálogo entre los pueblos”, aseguró el papa León XIV en su cuenta de X.

Esto llega después de un revelador informe dado a conocer por The Independent, que cita a funcionarios del Pentágono que aseguran que el sumo pontífice podría no visitar los Estados Unidos mientras Donald Trump sea presidente, esto a raíz de las crecientes tensiones entre Washington y el Vaticano.

Además, se cita como muestra de su crítica a las políticas del mandatario que el papa León XIV ya le rechazó la invitación a asistir al aniversario número 250 de la independencia estadounidense. En cambio, el próximo 4 de julio, el líder de la Iglesia Católica estará en Lampedusa, una pequeña isla del Mediterráneo, donde cada año llegan miles de inmigrantes africanos que intentan llegar a Europa.

Con información de AFP.