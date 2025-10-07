Esto dijo el papa al ser cuestionado por medidas antiinmigrantes de Trump

Este martes 7 de octubre se popularizó un video en redes sociales en el cual el papa León XIV responde de manera contundente a una periodista que le preguntó su opinión respecto a la política de inmigración que ha establecido el presidente Donald Trump en su país natal, Estados Unidos.

El sumo pontífice ni siquiera dejó terminar al periodista su pregunta, puesto que se quedó a media frase: “Santo Padre, el presidente Trump ha enviado 400 soldados de la Guardia Nacional a su ciudad, Chicago”.

Inmediatamente, el máximo representante de la Iglesia Católica cortó la pregunta y simplemente expresó que “prefiero no comentar en este momento sobre las decisiones políticas dentro de los Estados Unidos. Muchas gracias.”

El comentario causó gran conmoción en la comunidad que sigue la fe católica y que atraviesa un difícil momento relacionado a su estatus migratorio, puesto que recientemente el papa había argumentado una opinión más radical respecto a la política de inmigración de EE. UU.

Asked about President Trump’s decision to send 400 National Guard troops to Chicago, Pope Leo XIV says: “I prefer not to comment about political choices [made] within the United States. Thank you very much.” pic.twitter.com/AglKuITbed — Catholic Sat (@CatholicSat) October 7, 2025

A finales del pasado mes de septiembre, el papa León XIV dijo a diferentes periodistas que la política de inmigración instaurada por el presidente Donald Trump era hipócrita.

Argumentando que: “alguien que dice ‘estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes que están en Estados Unidos’, no sé si eso es estar a favor de la vida”.

Adicionalmente, el primer jefe estadounidense de la Iglesia Católica agregó que alguien que es antiaborto pero apoya la pena de muerte, que sigue siendo legal en muchos estados, tampoco era “realmente pro-vida”.

Estos comentarios pudieron no simpatizar del todo en la Casa Blanca, puesto que apenas días después de su emisión, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, católica practicante, rechazó las críticas del papa cuando se le preguntó al respecto a inicios del mes de octubre.

“Rechazo que haya un trato inhumano a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos bajo esta administración”, dijo Leavitt a los reporteros en rueda de prensa.

Hubo un “trato significativo e inhumano a los inmigrantes ilegales” bajo el anterior presidente Joe Biden, cuando números récord de personas cruzaron la frontera sur con México, aseveró la portavoz.

“Esta administración está tratando de hacer cumplir las leyes de nuestra nación de la manera más humana posible”, agregó Leavitt.

Meses antes de su elección como sumo pontífice de la Iglesia, el excardenal Robert Francis Prevost publicó artículos que criticaban a Trump y al vicepresidente JD Vance, que también es católico, en las redes sociales, particularmente sobre temas de migración.