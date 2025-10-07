Suscribirse

Mundo

El papa León XIV apoya al cardenal Parolin tras controversia por su referencia a la “masacre” en Gaza

A diferencia de su predecesor, Francisco, el papa León XIV ha adoptado un tono más sobrio y reservado en sus declaraciones.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 8:40 p. m.
El Papa León XIV califica como "masacre" lo que sucede en Gaza y provoca protestas
Papa León XII sobre Gaza e Israel | Foto: Getty Images

El papa León XIV salió este martes en defensa de su mano derecha, el cardenal Pietro Parolin, que la víspera habló de “masacre” en Gaza, provocando las protestas de la embajada de Israel ante el Vaticano.

“El cardenal ha expresado muy bien la opinión de la Santa Sede”, afirmó el papa a los periodistas al salir de su residencia de verano en Castel Gandolfo, cerca de Roma.

Fotos de la semana 26 septiembre
Palestinos desplazados caminan por un campamento de tiendas de campaña en Muwasi, un área que Israel ha designado como zona segura, en el sur de la Franja de Gaza de Khan Younis | Foto: AP

En una entrevista con la prensa Parolin, secretario de Estado del Vaticano, calificó de “inhumano e indefendible” el atentado de Hamás del 7 de octubre en Israel, expresando al mismo tiempo su emoción por la muerte diaria de “tantos niños cuya única culpa parece ser haber nacido allí”.

Contexto: Nicolás Maduro, entre la espada y la pared: esto se sabe de la carta que el dictador le envió al papa León XIV

“Corremos el riesgo de insensibilizarnos ante esta masacre. Es inaceptable e injustificable reducir a los seres humanos a simples ‘daños colaterales’”, declaró. La embajada de Israel ante la Santa Sede, criticó estas declaraciones.

“Se centra en la crítica a Israel, ignorando la negativa constante de Hamás a liberar a los rehenes o poner fin a la violencia”, escribió la embajada en X.

El papa León XIV ha denunciado este domingo el surgimiento del “odio antisemita” en el mundo y ha urgido a pacificar Oriente Medio
El papa León XIV ha denunciado este domingo el surgimiento del “odio antisemita” en el mundo y ha urgido a pacificar Oriente Medio | Foto: AFP

También denunció “la aplicación del término ‘masacre’” porque, según la embajada, “no hay equivalencia moral entre un Estado democrático que protege a sus ciudadanos y una organización terrorista que busca matarlos”.

León XIV mencionó ante los periodistas “dos años muy dolorosos” desde que empezó el conflicto. “Es necesario reducir el odio, volver a la capacidad de dialogar y buscar soluciones de paz”, aseguró.

Contexto: Papa León XIV criticó salarios de directivos de empresas. Se refirió puntualmente a la compensación que recibe Elon Musk

Además, ha expresado su cercanía y solidaridad con los “hermanos y hermanas” que sufren en Gaza, llamándola “tierra martirizada”. A diferencia de su predecesor, Francisco, el papa León XIV ha adoptado un tono más sobrio y reservado en sus declaraciones, basándose en discursos preparados.

El papa León XIV recibe a los miembros del Colegio Cardenalicio y explica la elección del nombre pontificio.
El papa León XIV | Foto: Vaticano

La Santa Sede ha intentado atraer la atención internacional hacia la crisis humanitaria, pero ha reconocido que no puede detener las guerras por sí sola, sino que su papel es impulsar el diálogo y mantener viva la esperanza.

Contexto: El papa León XIV cumple 70 años. Así lo celebró

El Papa también ha abordado la acusación de genocidio contra Israel, que este niega rotundamente, pidiendo que se investigue. En septiembre de 2025, el Papa señaló que el uso de la palabra “genocidio” era muy “delicado”, aunque no se ha retractado de los comentarios iniciales e igualmente, ha denunciado el surgimiento del creciente “odio antisemita” en el mundo, así como ha elogiado también las negociaciones para la paz en Gaza de estos días.

*Con información de AFP.

