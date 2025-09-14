CONFIDENCIALES
El papa León XIV cumple 70 años. Así lo celebró
“Doy gracias al Señor y a mis padres; y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones”.
El papa León XIV llegó al séptimo piso. Y compartió esa vuelta al sol con sus fieles en el Vaticano.
A la tradicional misa de domingo en la plaza de San Pedro, centenares de personas acudieron con pancartas para expresarle un mensaje de cariño y buenaventura por la celebración.
“Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy”, dijo al final del Ángelus.
Y luego expresó un mensaje que, tiempo después, compartió en X. “Queridos amigos, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres; y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones”
Queridos amigos, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres; y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones.— Papa León XIV (@Pontifex_es) September 14, 2025
Por ahora, no se conoce de ningún evento de celebración adicional por este cumpleaños.