El papa León XIV cumple 70 años. Así lo celebró

El papa León XIV llegó al séptimo piso. Y compartió esa vuelta al sol con sus fieles en el Vaticano.

A la tradicional misa de domingo en la plaza de San Pedro, centenares de personas acudieron con pancartas para expresarle un mensaje de cariño y buenaventura por la celebración.

“Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy”, dijo al final del Ángelus.

Y luego expresó un mensaje que, tiempo después, compartió en X. “Queridos amigos, hoy cumplo setenta años. Doy gracias al Señor y a mis padres; y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones”

