José Manuel Restrepo invitó a la ciudadanía a una cita para la Consagración del Sagrado Corazón

Este viernes 12 de junio, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, realizó una invitación a la ciudadanía.

“No entregue un solo peso”: campaña de Abelardo De La Espriella lanza alerta por presuntas estafas con su nombre

Tiene que ver con un evento que se realizará en la Basílica del Voto Nacional en Bogotá sobre la Consagración del Sagrado Corazón.

“Como católico practicante, nosotros estamos comprometidos con la consagración al Sagrado Corazón a nuestra nación”, indicó José Manuel Restrepo.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, hizo un llamado para que lo acompañen “en la Consagración de nuestra nación al Sagrado Corazón”. El evento es en la Basílica del Voto Nacional. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/EO0OICenvY — Revista Semana (@RevistaSemana) June 12, 2026

También dijo en un video que publicó en sus redes sociales: “Por eso quiero invitar a todos los que nos quieran acompañar el próximo 12 de junio a las 4 y 30 de la tarde en el Voto Nacional, lugar donde se consagró por primera vez nuestra nación al Sagrado Corazón de Jesús”.

El Sagrado Corazón de Jesús, que se ha incorporado en la tradición religiosa de Colombia a lo largo de los años, “es una de las devociones más importantes y arraigadas dentro del catolicismo. Simboliza el amor divino, la compasión y la misericordia de Jesucristo hacia la humanidad”, dicen varios portales católicos.