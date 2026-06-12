Adolfo Kogui, el activista indígena que apoya a Abelardo de la Espriella

El activista indígena Adolfo Kogui, un joven creador de contenido que se da a conocer en redes como @Adolkogui, ha manifestado su apoyo al candidato presidencial Abelardo De La Espriella a través de los videos que difunde en su cuenta.

Hay varios guiños. Por ejemplo, Kogui cuestionó la prohibición que se le había impuesto al candidato del movimiento Defensores de la Patria para usar emblemas del país en sus actos de campaña, como la camiseta de la Selección Colombia.

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“¿Será que a nosotros sí nos van a dejar seguir diciendo firmes por la patria? ¿O también lo prohibieron?”, expresó en una de las recientes publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram.

Kogui también cuestionó los pedidos que le han hecho para que respalde la aspiración del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, cuyo partido ha tenido en sus filas a otros líderes indígenas.

“¿Quieren que yo apoye al candidato que habla de la paz nacional, pero ese mismo candidato dice que si no ganan las elecciones van a hacer un estallido social? Eso es demasiada incoherencia”, expresó.

Kogui publica contenidos en los que explica el significado de pertenecer a una comunidad indígena y la importancia de cuidar los territorios.