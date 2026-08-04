Confederación de Cooperativas de Colombia anuncia la invitación a su congreso en Cartagena este 20 y 21 de agosto

Hace algunas horas, la Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecoop, hizo un nuevo anuncio para sus agremiados, al indicar que los próximos 20 y 21 de agosto se realizará la versión número 25 del Congreso Nacional Cooperativo en el Hotel Hilton Cartagena.

El evento contará con la presencia de líderes cooperativos, representantes del Gobierno nacional, empresarios, académicos, organismos internacionales y expertos nacionales e internacionales.

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La edición del Congreso tendrá como nombre El poder de las cooperativas en el desarrollo nacional, siendo un nuevo espacio para analizar el aporte del modelo cooperativo al crecimiento económico, la generación de empleo, la inclusión financiera, el desarrollo rural, la sostenibilidad y el bienestar de millones de colombianos.

Tenga en cuenta que el evento tendrá una robusta agenda que estará orientada en esta edición a reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrenta el cooperativismo en un entorno de transformación económica, tecnológica y social, así como sobre su capacidad para contribuir al desarrollo del país desde los territorios.

También habrá nuevos espacios que permitirán fortalecer vínculos entre organizaciones, intercambiar experiencias y generar nuevas oportunidades de cooperación.

“De manera simultánea y en sesiones alternas a la agenda principal, el Congreso contará con un Foro Académico, concebido como un espacio para la reflexión, el análisis y la generación de conocimiento alrededor de los principales temas de interés para el cooperativismo”, precisó la entidad.

Dicho escenario reunirá a investigadores, docentes, estudiantes, líderes cooperativos y representantes de instituciones de educación superior, quienes compartirán estudios, experiencias y propuestas orientadas al fortalecimiento del modelo cooperativo y su contribución al desarrollo económico y social del país.

Este espacio estará abierto durante los dos días para que los asistentes visiten el Foro Académico, pero la asistencia a las charlas requiere inscripción previa, ya que los cupos serán limitados.

Las inscripciones actualmente se encuentran abiertas para participar de este evento, que congregará a participantes de diferentes regiones de Colombia y del exterior.