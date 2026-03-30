Cooperativa apuesta por digitalización y expansión de su base de usuarios

La cooperativa Coasmedas inició una nueva etapa con la renovación de su marca y una estrategia enfocada en digitalización, ampliación de públicos y modernización de su propuesta de valor, en línea con los cambios del sector financiero solidario.

La organización, que nació en 1962 con 98 médicos, busca ahora conectar con nuevas generaciones sin perder su base tradicional. Este proceso incluye una actualización en su identidad visual, pero también una transformación en la forma en que se relaciona con sus asociados y potenciales usuarios.

En los últimos años, la cooperativa ha fortalecido herramientas digitales como la vinculación en línea, la aplicación móvil, los medios de pago electrónicos, el CDAT digital y el crédito digital, con el objetivo de simplificar procesos y mejorar la experiencia del usuario.

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“Esta renovación representa una evolución natural de nuestra organización”, señaló Carlos Herrán Perdomo, gerente general de la entidad, al destacar que la transformación busca reflejar tanto la trayectoria como la modernización de la cooperativa.

La estrategia también contempla una segmentación más amplia de su oferta, dirigida a perfiles como jóvenes, empresarios, familias y adultos mayores, así como iniciativas para vincular nuevos públicos, incluyendo adolescentes desde los 14 años.

En términos de impacto social, la cooperativa reportó que en 2025 destinó más de $10.000 millones en beneficios, alcanzando a más de 140.000 personas a través de programas de educación, bienestar, cultura y retornos cooperativos.

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Más allá del cambio de imagen, el movimiento refleja una tendencia del sector: adaptarse a usuarios que demandan servicios más ágiles, digitales y cercanos, sin perder el enfoque social.