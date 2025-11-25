Especial Ascoop
Cooptrais, solidaridad con impacto
Es una de las cooperativas más antiguas del sector solidario colombiano. Cuenta con el mayor fondo mutual de apoyo a sus afiliados y una de las tasas de interés más bajas del mercado.
Con 76 años de trayectoria y cobertura nacional, la Cooperativa de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales (Cooptraiss) se ha consolidado como una entidad referente en el sector solidario. Su historia está marcada por el compromiso con el bienestar de sus asociados y sus familias. La presidenta del consejo de administración, Rebeca Beleño Díaz, es la primera mujer del sector solidario en integrar la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Gracias a este liderazgo, Cooptraiss es reconocida como una de las cooperativas más grandes del país, según la clasificación de la Superintendencia de la Economía Solidaria. También se destaca por ser una de las entidades con mejores niveles de inversión social, un factor que constituye su principal diferenciador y elemento de fidelización entre los asociados.