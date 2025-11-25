Cooptrais, solidaridad con impacto

Con 76 años de trayectoria y cobertura nacional, la Cooperativa de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales (Cooptraiss) se ha consolidado como una entidad referente en el sector solidario. Su historia está marcada por el compromiso con el bienestar de sus asociados y sus familias. La presidenta del consejo de administración, Rebeca Beleño Díaz, es la primera mujer del sector solidario en integrar la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.