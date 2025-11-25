Suscribirse

Especial Ascoop

Cooptrais, solidaridad con impacto

Es una de las cooperativas más antiguas del sector solidario colombiano. Cuenta con el mayor fondo mutual de apoyo a sus afiliados y una de las tasas de interés más bajas del mercado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 9:52 p. m.

Con 76 años de trayectoria y cobertura nacional, la Cooperativa de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales (Cooptraiss) se ha consolidado como una entidad referente en el sector solidario. Su historia está marcada por el compromiso con el bienestar de sus asociados y sus familias. La presidenta del consejo de administración, Rebeca Beleño Díaz, es la primera mujer del sector solidario en integrar la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Imagen principal

Gracias a este liderazgo, Cooptraiss es reconocida como una de las cooperativas más grandes del país, según la clasificación de la Superintendencia de la Economía Solidaria. También se destaca por ser una de las entidades con mejores niveles de inversión social, un factor que constituye su principal diferenciador y elemento de fidelización entre los asociados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Regreso de la Mesada 14 para los docentes está más cerca de convertirse en ley: ¿cuánto costará el giro extra para los docentes?

2. La tabla de la Champions League tras el golpe del Chelsea y los fracasos del Barcelona y Manchester City

3. Armando Benedetti no suelta a Jorge Enrique Ibáñez por su oposición a la reforma pensional y lanza pullas a la Comisión de Acusación

4. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, visitará este miércoles República Dominicana en medio de despliegue en el Caribe

5. Contralor aclara el “hallazgo fiscal” que dejaron los viajes de Juliana Guerrero en los helicópteros de la Policía

LEER MENOS

Noticias relacionadas

economíaCooperativasEconomía solidaria

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.