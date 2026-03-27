Aulas, becas y oportunidades: así transforma Drummond la educación en Cesar y Magdalena

El desarrollo de una región no solo se mide por su crecimiento económico o por el avance de sus sectores productivos. También se refleja en las oportunidades que tienen sus habitantes para formarse, innovar y construir proyectos de vida. La educación es un pilar fundamental y hoy se ha convertido en una herramienta estratégica para fortalecer el talento local.

En Cesar y Magdalena, Drummond Ltd. ha consolidado durante décadas una estrategia de inversión social que sitúa a la educación como eje central de transformación territorial.

El compromiso de la compañía se refleja en acciones concretas que van desde el mejoramiento de la infraestructura educativa hasta el acceso a la educación superior y el fortalecimiento de la calidad académica en las instituciones del área de influencia.

A corte de 2025, la compañía había contribuido a la construcción, intervención o mejoramiento de 1.252 aulas de clase, beneficiando a 72.445 estudiantes en distintos municipios de ambos departamentos. Estas iniciativas buscan mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de niños y jóvenes, brindándoles espacios adecuados para su formación.

Otro de los componentes clave de esta apuesta es el acceso a la educación superior. A través de distintos programas sociales, para el 2025 un grupo de 385 jóvenes de instituciones educativas públicas de municipios del Cesar y Magdalena recibieron becas universitarias que les permitieron avanzar en su formación profesional y vencer barreras económicas para continuar con sus estudios.

De las 385 becas, 244 corresponden al Programa de Becas Drummond, y las 141 restantes se han otorgado en el marco de los procesos de reasentamiento de El Hatillo y Plan Bonito, así como dentro del Plan de Manejo Socioeconómico de Boquerón, en el Cesar.

“En Drummond entendemos que la educación es uno de los motores más poderosos para el desarrollo de los territorios. Cada aula construida, cada proyecto educativo y cada beca representan una oportunidad para que más niños y jóvenes puedan construir su futuro y aportar al crecimiento de sus comunidades”, destaca José Miguel Linares, presidente de Drummond Ltd.

Beneficiarios de las Becas Drummond en el Magdalena. Foto: Drummond - API

Educación que transforma territorios

La apuesta educativa también se ha extendido al fortalecimiento de la calidad académica mediante iniciativas como la Ruta Educativa para la Transición, orientada a mejorar las capacidades educativas en los municipios del área de influencia.

La compañía también ha desarrollado, junto con la Caja de Compensación Familiar del Cesar (COMFACESAR), el programa Alfabetízate, con el que se ha logrado que haya 3.700 adultos iletrados menos en los municipios del Cesar, donde se implementa la iniciativa.

Asimismo, más de 40.000 estudiantes y 1.600 docentes han participado en proyectos de fortalecimiento de la calidad educativa, enfocados en el desarrollo de habilidades lectoescritoras y matemáticas, la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras, la construcción de proyectos de vida para jóvenes, el fortalecimiento del bilingüismo y la educación en tecnologías de la información.

Drummond fortalece la educación en sus zonas de influencia. Foto: Drummond - API

Estas iniciativas reflejan una visión integral en la que la educación no solo se concibe como acceso a infraestructura o programas académicos, sino como un proceso continuo de formación, acompañamiento y generación de oportunidades para las comunidades.

Hoy, la formación de talento local se convierte en un factor determinante para garantizar que el crecimiento económico también se traduzca en bienestar social y progreso sostenible.

En ese escenario, la educación continúa siendo uno de los caminos más sólidos para transformar territorios y abrir oportunidades que trasciendan generaciones. A través de su compromiso con la formación y el desarrollo humano, Drummond reafirma su apuesta por contribuir al progreso de las comunidades que han acompañado su historia en la región.

*Contenido elaborado con apoyo de Drummond