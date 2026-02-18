CÁPSULA

Fintech amplían crédito por libranza en el sector privado: “La inclusión financiera no puede limitarse a la bancarización básica”

Plataformas digitales reportan crecimiento en desembolsos y usuarios, mientras expertos advierten sobre retos regulatorios y educación financiera.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 3:59 p. m.
El auge de las fintech en Colombia: el crédito por libranza gana terreno
El auge de las fintech en Colombia: el crédito por libranza gana terreno

En medio de la transformación del sistema financiero colombiano, impulsada por la digitalización y la entrada de nuevos actores tecnológicos, las fintech han consolidado un papel en el acceso al crédito formal, especialmente entre trabajadores del sector privado.

Durante la última década, estas compañías han ampliado su oferta mediante procesos digitales que reducen tiempos, eliminan trámites presenciales y flexibilizan requisitos. Uno de los segmentos con mayor crecimiento es el crédito por libranza, mecanismo que permite descontar las cuotas directamente de la nómina, lo que disminuye el riesgo de mora y facilita condiciones de financiación.

En este contexto, Solfu, fintech colombiana especializada en esta modalidad, reportó que el 90 % de los empleados que han utilizado sus servicios digitales percibe una mejora en el acceso a productos financieros, mientras que el 85 % destaca la facilidad y seguridad de la plataforma. La compañía registró además un incremento cercano al 40 % en el monto desembolsado durante el último año y un aumento del 55 % en el número de nuevos usuarios.

La operación de esta empresa se centra en trabajadores del sector privado, incluidos aquellos con reportes negativos en centrales de riesgo, segmento que históricamente ha enfrentado mayores barreras de acceso. Según la firma, esta exclusión conduce en muchos casos a mecanismos informales como el “gota a gota”, asociado a cobros diarios y altas tasas.

“La inclusión financiera no puede limitarse a la bancarización básica. Se trata de generar oportunidades reales para que las personas participen activamente en la economía formal y recuperen su estabilidad crediticia”, señaló Lisa Urquijo, CEO de Solfu.

Lisa Urquijo, CEO de Solfu
Lisa Urquijo, CEO de Solfu Foto: Suministrada / API

Analistas advierten que el crecimiento de estas plataformas plantea retos regulatorios y de supervisión, así como la necesidad de fortalecer la educación financiera para evitar el sobreendeudamiento. Actualmente, Solfu opera en varias ciudades del país, con presencia en la región Caribe, bajo un modelo 100 % digital en el marco de la Ley de Libranza.

