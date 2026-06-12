Las manzanas europeas ya representan más del 30 % del mercado colombiano

Las manzanas europeas continúan consolidando su presencia en Colombia, un mercado que se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para los exportadores del bloque comunitario en América Latina.

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Aunque Chile mantiene el liderazgo como principal proveedor, los países de la Unión Europea ya controlan más del 30 % de las importaciones colombianas de esta fruta.

Según cifras presentadas por la campaña europea “Have an Apple Day”, la Unión Europea concentra cerca del 14 % de la producción mundial de manzanas y produce alrededor de 10,5 millones de toneladas al año. Dentro del bloque destacan Polonia, responsable del 32 % de la producción comunitaria; Italia, con el 22 %; y Francia, con el 14 %.

En Colombia, el mayor proveedor europeo es España, con exportaciones cercanas a US$20,6 millones y una participación del 13,2 % del mercado nacional. Le siguen Francia, con US$12,9 millones y una cuota del 8,3 %, e Italia, con US$7,3 millones, equivalente al 4,7 % de las importaciones.

Uno de los casos más llamativos es Polonia, que en los últimos años registró una tasa de crecimiento anual compuesta de 192 %, alcanzando ventas por US$5,7 millones y una participación del 3,7 %.

No obstante, el comercio de manzanas también ha sentido los efectos de la desaceleración global. El último año registró una contracción cercana al 16 % en el comercio internacional de esta fruta, lo que impactó las exportaciones europeas hacia Colombia.

España redujo sus envíos en 5 %, mientras que Francia e Italia registraron caídas del 10 % y Polonia experimentó un descenso más pronunciado del 32 %.

Durante un evento realizado en Bogotá, representantes del sector destacaron aspectos relacionados con la calidad, la trazabilidad y la logística de las manzanas europeas.

El encuentro reunió a medios de comunicación y actores del sector alimentario para presentar la campaña de promoción impulsada por la Asociación Polaca de Distribuidores de Frutas y Verduras Fruit Union y cofinanciada por la Unión Europea.

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Los organizadores señalaron que una de las ventajas competitivas de la oferta europea es su capacidad para llegar al mercado colombiano en aproximadamente 14 días, manteniendo estándares de calidad y seguridad alimentaria exigidos por los compradores internacionales.

El reto para los exportadores ahora será recuperar el ritmo de crecimiento en un mercado donde Chile conserva el liderazgo, pero donde la diversificación de proveedores continúa ampliando las opciones para distribuidores y consumidores colombianos.