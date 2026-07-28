¿Cómo lograr que el diseño impulse las ventas? Colombiana creó una metodología basada en IA

El diseño influye en la forma en que los consumidores perciben una empresa y toman decisiones de compra. De acuerdo con la información presentada, el 75 % de las personas juzga la credibilidad de un negocio por su diseño y experiencia visual, incluso antes de conocer sus productos o servicios. Pese a ello, muchas empresas aún centran sus esfuerzos en la apariencia y dejan de lado aspectos como la experiencia del usuario, la organización de la información y la claridad del mensaje.

Ante ese escenario, una empresaria colombiana desarrolló una metodología denominada ‘Diseño conversional’, que combina estrategia de marca, experiencia del usuario, inteligencia artificial y comunicación para orientar cada elemento visual hacia un mismo objetivo: aumentar las conversiones. Según la información suministrada, el modelo ha sido compartido con más de 5.200 emprendedores, profesionales y dueños de negocios de países de América y Europa.

“El diseño no es bonito o feo; el diseño vende o no vende. Muchas empresas crean páginas web, anuncios o tiendas virtuales pensando en lo que les gusta a sus dueños y no en la experiencia del cliente. Cuando el usuario no entiende rápidamente qué ofrece una marca o qué debe hacer, las posibilidades de compra disminuyen”, explicó Laura Blago.

La metodología se basa en cinco componentes: construir una marca que transmita confianza, dirigir los anuncios al público adecuado, presentar el producto con claridad, desarrollar páginas web que conduzcan al usuario hacia una acción concreta y ofrecer una experiencia posterior a la compra que incentive nuevas adquisiciones y recomendaciones.

Sobre el papel de la inteligencia artificial, Blago afirmó que estas herramientas permiten a pequeñas y medianas empresas producir imágenes, videos, anuncios, páginas web y automatizar procesos sin grandes inversiones. “Hoy, cualquier emprendedor puede acceder a herramientas de inteligencia artificial. El reto ya no es crear contenido, sino darle una dirección para que cada pieza ayude a vender. La IA pone las herramientas al alcance de todos, pero la estrategia es la que convierte ese esfuerzo en resultados”, afirmó.