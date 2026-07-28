29 % de brecha financiera entre hombres y mujeres en Colombia: el dato que marcará la próxima charla del Círculo de Mujeres

En Colombia, el 96 por ciento de los adultos tiene al menos un producto financiero. En otro frente, solo el 3 por ciento del capital de riesgo del mundo llega a manos de mujeres. Entre esas dos cifras se esconde la historia que contarán, este jueves, siete líderes financieras y empresariales en una nueva entrega de ‘Voces que transforman’, el espacio digital del Círculo de Mujeres Semana Dinero.

La conversación arranca donde arrancó la verdadera inclusión financiera del país: en el celular, el recurso que hoy le dio acceso a un gran porcentaje de la población al sistema. Beatriz Cleves, directora de marketing y alianzas de FIT Group, recuerda que en solo tres años el porcentaje de adultos con productos financieros pasó de 92 por ciento a 96 por ciento más de 37 millones de personas, impulsado por billeteras digitales que ya usa más del 70 por ciento de los colombianos: “La tecnología ha sido ese gran acelerador”.

El problema es que estar dentro del sistema no equivale a tener capital para crecer. Diana Lorena Gómez, vicepresidenta administrativa del Banco Agrario, lo ilustrará con el caso de una mujer rural a la que un banco le negó un crédito por falta de garantías, pese a que, según la OCDE, los negocios liderados por mujeres generan hasta un 10 por ciento más de ingresos a largo plazo. La región tiene la mayor intención emprendedora femenina del mundo -49 por ciento- y, aun así, arrastra una brecha de financiamiento de 93.000 millones de dólares. “Las mujeres no somos más riesgosas (para manejar capital), somos mejores pagadoras”, resumirá.

Tatiana Caycedo, vicepresidente de inversiones de CCLA, afinará esa idea con datos precisos: las mujeres reciben más microcréditos que los hombres, 929 por cada 10,000 adultos frente a 763 —6,9 millones de pesos frente a 8,4 millones— “¿Recibimos menos porque el sistema nos presta menos o porque pedimos menos? No se trata de pedir más, sino de pedir mejor”.

Detrás de esas brechas hay algo más difícil de medir: cuánto sabe la gente sobre su propio dinero. Shenny González, presidenta de Asobolsa, hablará de esa “deuda estructural de país” que es la baja educación financiera, y de por qué debería dejar de verse como un tema técnico para entenderse como “la ruta hacia la prosperidad”.

Y cuando las mujeres sí logran invertir, los números les dan la razón. Carolina Pineda, cofundadora y CEO de Mis Propias Finanzas, citará un estudio de la empresa estadounidense especializada en gestión de activos y fondos de pensiones, Fidelity Investments, sobre cinco millones de cuentas: las mujeres rinden 40 puntos básicos más que los hombres, una diferencia que en 25 años puede traducirse en más de 530.000 dólares adicionales sobre una misma inversión. No es cuestión de miedo, aclarará, sino de conciencia del riesgo: “¿Cuáles son esas características que tenemos las mujeres que nos permiten ser mejores inversionistas en la bolsa de valores?” Ella nombrará tres cualidades esenciales durante su charla.

Entonces, ¿por qué la riqueza sigue concentrada en manos masculinas? Elizabeth Jaraba, de Elevate Group, apuntará a la brecha de ingresos —22 por ciento menos para las mujeres en el trabajo formal en Colombia— y una cultura que enseñó a ahorrar, pero no a invertir, dentro de una brecha de oportunidades financieras que hoy es del 29 por ciento. Su llamado será a diversificar: “Hablar de finanzas entre mujeres no debería darnos pena, debería darnos poder”.

Ana Cristina Isaza, fundadora y CEO de Ana Descifra, cerrará conectando todos los hilos: las mujeres toman el 80 por ciento de las decisiones de consumo del país, según el DANE, pero muchas siguen operando desde la supervivencia financiera. El problema, dirá, nunca fue de capacidad. “Es de la relación con el dinero, es de la salud financiera (...) Mi invitación es buscar cómo podemos cada día potencializar en América Latina, esta salud financiera de las mujeres para que logremos acceder a capitales y que nuestros emprendimientos sean realmente de alto impacto y lleguen a otro nivel”.

La cita es el jueves 30 de julio, a las 5:00 p.m., en Semana.com y las cuentas en Facebook, X y Youtube @revistasemana.