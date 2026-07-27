Más allá del ‘pitch’: Andrea Arnau recuerda que la clave de un negocio es crear, entregar y capturar valor

Construir una empresa con un valor definido y diferencial es, quizá, el reto más común del mundo corporativo: porque no es lo mismo crecer rápido que crecer con valor, o levantar capital solo por salvar una compañía. Estas y otras reflexiones fueron las que compartió la ‘tiburona’, empresaria e inversionista Andrea Arnau Fernández, durante su conferencia en la más reciente plenaria del Círculo de Mujeres Semana Dinero.

En su presentación, que fue el preámbulo de una sesión de networking en la que conectaron más de 80 mujeres, derribó las llamadas ‘señales de éxito’ de un negocio, como tener mucho seguidores o una imagen visual impresionante, y propuso una conversación en torno a entender a los clientes, crear un prototipo rápidamente y automatizar procesos.

También, enfatizó en la idea de que crear valor va más allá de tener una narrativa positiva sobre la compañía. Su estrategia para lograrlo se resume en tres claves: Crear una solución que resuelva un problema real, entregar valor a los clientes y, finalmente, capturar ese valor de acuerdo con el modelo de negocio. En conversación con el Círculo de Mujeres Semana Dinero, Arnau profundiza sus propuestas y comparte su experiencia para que, tal y como ella propone, lo más importante no sean las ideas, sino su ejecución.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cuál es la importancia de que los emprendedores comprendan la diferencia entre hacer un pitch y generar valor?

ANDREA ARNAU (A.A): El pitch es muy importante. Si uno no sabe hacerlo está perdido. Sin embargo, el pitch es el resultado: es la historia donde cuento lo que realmente construí o lo que estoy construyendo, y la evidencia de que está funcionando. Si uno no logra eso, puede hacer el mejor pitch del mundo pero en algún momento se va a caer. Entonces, se debe volver a lo básico: qué es lo que hace un negocio y cómo crea valor, lo entrega y captura.

CÍRCULO DE MUJERES: Las utilidades no deben ser el único propósito para crear una empresa. Desde su experiencia, ¿cuál es el factor real que debe guiar esa decisión?

A.A.: Un empresario debe crear una compañía por la que sí valga la pena entregar la vida. Obviamente todas las compañías tienen que dar dinero, pero lo que vale la pena es construir algo más integral: una empresa que haya generado empleo, que haya hecho un producto que mejore la vida de las personas, que no afecte el medioambiente. Porque mucho de lo que estamos oyendo hoy en redes sociales está concentrado en el valor económico y, aunque eso es fundamental, es la consecuencia de haberlo hecho bien.

CÍRCULO DE MUJERES: Una de las claves para generar valor, de acuerdo con su conferencia, es definir bien el problema: ¿cómo lograrlo exitosamente?

A.A.: Muchas veces uno tiene ideas de soluciones y a simple vista puede que funcionen muy bien, pero a veces hay problemas que ya tienen soluciones lo suficientemente eficientes para crear otra. Y esa es una verdad muy dura de asimilar cuando uno tiene una idea y dice: “Pero esto es superinnovador, superdistinto”. Sí, pero la forma en la que resuelve el problema no es exponencialmente más eficiente que la que ya existe o la que el cliente busca.

Entonces, el problema tiene muchas dimensiones. No solo que realmente resuelva algo, sino que lo resuelva mejor que nadie, que la gente esté dispuesta a pagar por esa solución.

CÍRCULO DE MUJERES: Un consejo para los emprendedores, de cara a generar valor y conectarlo con su modelo de negocio…

A.A.: Se nos ha hecho pensar que la parte creativa de un negocio -que claramente es la más linda-, es la que captura valor, pero no es así necesariamente. Por ejemplo, vemos cómo la gente dejó de tener CDs y ahora tiene una suscripción con acceso a toda la música del mundo. Eso es una creatividad en el modelo de negocio, no es creatividad para resolver un problema; porque la gente ya accedía a la música, pero el modelo de negocio hizo que ese acceso fuera muchísimo más amplio, más rico, más omnipresente.

Ahora, para el modelo de negocio también hay que entender el contexto en el que estamos hoy. Mi modelo tiene que cambiar dependiendo de ese contexto.

CÍRCULO DE MUJERES: Otra de sus claves es hacer un pivot (un giro estratégico de negocio) ¿Cuál es la importancia de que un negocio se arriesgue efectivamente a hacerlo?

A.A.: Lo más importante de ese giro estratégico es hacerlo con una base rigurosa de entendimiento sobre lo que pasa con el actual modelo. Es decir, si yo salgo al mercado con un modelo y me desanimo, que sea realmente porque hay unas señales claras de que por ahí no es el camino. Mucha gente hace es un pivot porque siente que ya no funciona, y el estómago es muy traicionero. Hay que ir a la data.

Lo importante es salir rápido al mercado, poner los productos o servicios en contacto con los clientes para escucharlos, y eso no necesariamente tiene que ser solo con entrevistas, sino con data.

CÍRCULO DE MUJERES: Para finalizar, usted dice que el valor real de hoy es el criterio, ¿por qué?

A.A.: Si la inteligencia artificial nos está permitiendo hacer los procesos más rápido, ojalá seamos lo suficientemente inteligentes para utilizar ese tiempo extra para sentarnos a pensar en lo más importante de nuestros negocios.