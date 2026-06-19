Comunicar, decidir y conectar: las tres habilidades clave del liderazgo en la nueva sesión del Círculo de Mujeres Semana Dinero

El conocimiento, la experiencia y el talento no siempre son suficientes. También es necesario saber comunicarlos. Ese fue el eje de la cuarta sesión del Círculo de Mujeres Semana Dinero, un espacio que reunió esta semana a líderes corporativas y empresarias alrededor de un tema clave para cualquier trayectoria de liderazgo: ¿Cómo comunicar con mayor impacto?

La jornada comenzó con la bienvenida de Sandra Suárez, presidenta de la comunidad, quien destacó la importancia de fortalecer las capacidades de liderazgo y comunicación estratégica. La agenda continuó con Julita Barreto, experta en emprendimiento y extiburona de Shark Tank Colombia, quien puso sobre la mesa la relevancia del pitch personal, con su taller Perfect pitch para mujeres que lideran.

El pitch es una presentación breve que persuade sobre el valor de una idea, un proyecto, una persona o un negocio, y como puede darse en cualquier momento, hay que estar preparados y tener una estructura clara lo suficientemente buena como la misma idea a exponer. “Un pitch no es vender. Consiste en lograr que una idea tenga futuro en la mente de otra persona. La comunicación asertiva empieza por entender con quién estamos hablando, y su personalidad”, agregó Barreto.

Durante la sesión, las asistentes pusieron en práctica herramientas y tips para construir mensajes más claros, persuasivos y auténticos. “Un pitch bueno tiene emoción, estructura, foco, humanidad y un cierre potente. Definitivamente, cuando una mujer aprende a comunicar con claridad, seguridad y propósito, no solo presenta mejor sus ideas, también ocupa mejor su lugar”, concluyó la experta.

El Círculo de Mujeres que crece y se expande desde el liderazgo femenino

Más adelante, el conferencista y entrenador de public speaking Paco Benítez enfatizó en la idea de “dejar de ser invisibles”. Con su conferencia Haz que te escuchen, se inspiren y crean en lo que dices, el mexicano reiteró que tanto la comunicación verbal como la no verbal expresan el valor propio, construyen credibilidad y pueden generar conexiones genuinas.

“No solo soy lo que soy, soy también lo que parezco. A veces somos un diez, pero comunicamos que somos un tres y ahí está el error. El mensaje y el mensajero van juntos siempre. Por eso la zona del crecimiento está fuera de la zona de confort”, señaló Benitez.

Ana María Diazgranados, mentora de empleabilidad y marca personal, integrante del Círculo de Mujeres y asistente al encuentro, destacó que uno de los principales aprendizajes de la jornada fue comprender que el autoconocimiento es la base de una comunicación real y efectiva. “Dos speakers poderosos, desde perspectivas diferentes, nos dejaron un mensaje común: las historias que nacen de la autenticidad son las que realmente generan impacto, construyen confianza y dejan huella. Gracias por compartir reflexiones tan valiosas”, afirmó.

Este encuentro, diseñado para potenciar las habilidades comunicativas y reconocer su incidencia en los liderazgos genuinos, refleja una vez más que el Círculo de Mujeres es un espacio de aprendizaje continuo, que desafía y enseña al mismo tiempo.

En la próxima sesión, titulada Networking de negocios, se potenciarán las conexiones en un espacio diseñado para identificar oportunidades de colaboración, ampliar redes de clientes y proveedores, y construir alianzas estratégicas que impulsen su crecimiento y expansión.