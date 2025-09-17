María Cristina Lesmes y su defensa de la salud pública como motor del desarrollo social

Desde que se graduó como médica, en 1985, se ha dedicado a trabajar por la salud. “En la universidad me enamoré de la atención primaria y la salud pública, porque su campo de acción es más grande que el de la atención individual. Se hace con la gente en terreno y le permite a uno dimensionar el mundo, con sus dificultades y fortalezas”, señala esta caleña de 66 años, que tiene una maestría en Salud Pública y una especialización en Gestión de Servicios de Salud, con diploma en alta gerencia.

En su nutrida trayectoria profesional se destaca su paso por el hospital de Roldanillo (Valle del Cauca), donde estuvo más de una década, hasta 1999. Después se vinculó al Ministerio de Salud, por un contrato del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y entre 2005 y 2013 trabajó con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ha hecho consultorías y desde hace más de diez años es clave en las decisiones del sector en su departamento.

Para ella, la principal tarea de un salubrista es entender que la calidad de vida es producto del trabajo intersectorial (vivienda, educación, seguridad y recreación, entre otras áreas), para luego hacer que los gobiernos territoriales lo comprendan. “Si no hay inversión social, no habrá salud”, sentencia. “La medición del desarrollo de un país tiene que ver con los años de vida potencialmente perdidos. En los países de África se vive 60 años, y nosotros estamos llegando a una expectativa de 80. Eso nos habla de salud y calidad de vida”.

En esa línea, sostiene que el gran reto colectivo es entender que el bienestar físico y mental se construye entre todos, mientras que el individual es aprender a escuchar el cuerpo para acudir a tiempo a la consulta.