Worldwide Flavor Forum: la apuesta para transformar la gastronomía premium en Colombia

La cocina contemporánea ya no se limita al plato servido en la mesa. Hoy, detrás de cada preparación, hay tendencias globales, innovación, desarrollo de producto, logística, sostenibilidad y una visión empresarial que redefine la industria gastronómica. Bajo esa premisa nació la primera edición del Worldwide Flavor Forum, un encuentro celebrado en Bogotá que reunió a chefs, empresarios, marcas y expertos del sector para analizar hacia dónde evoluciona el mercado foodservice en Colombia.

El evento, liderado por W&L Worldwide Trading, contó con la participación de referentes de la cocina como Harry Sasson, Juan del Mar, Jacobo Bonilla y Georges Reiss, quienes compartieron experiencias alrededor de las nuevas dinámicas del consumo premium, la creatividad culinaria y la transformación del negocio gastronómico.

Más allá de las demostraciones en vivo y las degustaciones, el foro se convirtió en una conversación estratégica sobre el futuro de la industria. Allí también se anunció oficialmente la alianza entre W&L Worldwide Trading y Equatrofoods, una unión que busca fortalecer la oferta premium del sector con portafolios complementarios, innovación y mayor eficiencia operativa.

“Una de las razones por las que estamos aquí es para dar inicio y presentar en sociedad la alianza entre W&L Worldwide Trading y Equatrofoods. Una alianza verdaderamente poderosa. Integra portafolios complementarios de marcas premium y es el resultado de un trabajo que llevamos construyendo durante cerca de tres años”, explicó Luz Elena Kassab, CCO de W&L Worldwide Trading.

El mejor momento para empezar no tiene edad

La directiva aseguró que la consolidación del mercado premium en Colombia ya es una realidad impulsada por consumidores cada vez más exigentes. “Nosotros arrancamos en 2018 con una marca de carne americana y hoy tenemos diez marcas de productos premium. Eso demuestra que los comensales valoran cada vez más la calidad y que nuestros clientes han respondido a esa evolución del mercado”, afirmó.

El encuentro también marcó el nacimiento de una alianza entre W&L Worldwide Trading y Equatrofoods, compañías que buscan fortalecer el mercado premium en Colombia y expandirlo a toda la región. De derecha a izquierda: Luz Elena Kassab y Mauricio Moreno, fundadores de W&L Worldwide Trading y Mónica Eidelman de Szteinberg, fundadora y gerente de Equatrofoods. Foto: Luz Elena Kassab A.P.I.

La alianza entre ambas compañías busca integrar soluciones completas para restaurantes, hoteles, supermercados y el canal Horeca, desde proteínas premium hasta acompañamientos, salsas y productos especializados. El objetivo es ofrecer una experiencia integral para los negocios gastronómicos.

“El beneficio de esta alianza es para todos. No es solo para nosotros como proveedores, sino también para restaurantes, clientes y distribuidores. Hoy un cliente ya no busca únicamente un producto; busca un portafolio completo que le permita construir experiencias gastronómicas más sólidas”, señaló Mónica Eidelman de Szteinberg, fundadora y gerente de Equatrofoods.

Durante la jornada, chefs invitados realizaron preparaciones en vivo utilizando productos de ambas compañías, mientras los asistentes participaron en conversatorios sobre tendencias del mercado, innovación culinaria y evolución de los hábitos de consumo.

Uno de los temas centrales del foro fue precisamente el significado del concepto premium dentro de la gastronomía contemporánea. Para Kassab, la definición va mucho más allá del precio o la exclusividad.

“Premium es cumplir exactamente lo que prometes entregar. Es garantizar servicio, calidad, disponibilidad y experiencia. También es asegurar que el producto llegue correctamente hasta el comensal y que exista una cadena eficiente detrás de cada operación”, sostuvo.

Actualmente, W&L Worldwide Trading tiene presencia en retail, industria de procesos de alimentos y foodservice, con operación nacional y exportaciones hacia Panamá. La compañía trabaja con productos de diversos orígenes como americano, uruguayo, canadiense, chileno entre otros y marcas especializadas que atienden diferentes segmentos del mercado gastronómico.

Por su parte, Equatrofoods ha consolidado un portafolio diversificado que incluye marcas internacionales y líneas propias. Según Mónica, la innovación permanente ha sido una de las claves del crecimiento de la compañía.

“Nosotros desarrollamos nuevos productos escuchando constantemente al mercado. Viajamos a ferias internacionales, hablamos con chefs, restaurantes y distribuidores. Todo ese feedback nos permite entender qué está buscando el consumidor y cómo podemos responder a esas nuevas necesidades”, explicó.

El foro también sirvió para visibilizar uno de los programas más importantes de W&L Worldwide Trading: su iniciativa de formación de Chefs Juniors, integrada actualmente por Catalina Toquica, Diana Forero y María Catalina Otero. El proyecto busca impulsar talento joven femenino dentro de una industria históricamente dominada por hombres.

“Decidimos que este programa le apuntara a dos objetivos de sostenibilidad: equidad de género y trabajo digno. Queremos abrir más oportunidades para mujeres jóvenes dentro del sector gastronómico y acompañarlas en su crecimiento profesional”, explicó Kassab.

La ejecutiva destacó que muchas de las personas que hoy lideran áreas estratégicas dentro de la compañía ingresaron siendo estudiantes universitarios o recién graduados. Esa misma filosofía ahora se traslada al mundo gastronómico.

“Siempre hemos creído en formar talento joven y llevarlo a otro nivel de experiencia. Hoy cerca del 50 por ciento de nuestro equipo inició su carrera profesional dentro de la compañía y queremos replicar ese modelo en la gastronomía”, añadió.

La participación de representantes diplomáticos, empresarios, chefs y actores del sector foodservice también dejó sobre la mesa otro mensaje: la gastronomía se ha convertido en una herramienta de conexión cultural y desarrollo económico.

Para Equatrofoods, el crecimiento del segmento premium seguirá acelerándose en los próximos años gracias al interés de los consumidores por nuevas experiencias y sabores.

“Los nichos gastronómicos se vuelven aspiracionales. Todos queremos probar nuevas texturas, nuevos sabores y nuevas experiencias. Eso seguirá impulsando el crecimiento del mercado premium en Colombia”, concluyó Mónica.

Con esta primera edición, el Worldwide Flavor Forum busca consolidarse como un nuevo punto de encuentro para una industria que evoluciona rápidamente y que hoy entiende la gastronomía no solo como cocina, sino como innovación, estrategia y construcción de experiencias.