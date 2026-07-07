La ruta de los sabores: la región ‘escondida’ de Colombia donde la cocina y los paisajes se unen para enamorar a los viajeros

Cuando se habla de turismo en Colombia, muchos viajeros piensan en playas, montañas o pueblos coloniales. Sin embargo, en el municipio de Tangará, ubicado en el departamento de Nariño, la gastronomía se ha convertido en una de las principales razones para visitar este destino, que busca conquistar a quienes disfrutan descubrir nuevos sabores sin dejar de lado la naturaleza y las tradiciones del lugar.

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El llamado turismo gastronómico ha ganado fuerza en esta región gracias a una propuesta que combina ingredientes autóctonos, recetas transmitidas por generaciones y experiencias que permiten conocer de cerca la cultura del territorio.

Más que sentarse a comer, la invitación consiste en recorrer fincas, conversar con productores y descubrir cómo nacen muchos de los alimentos que llegan a la mesa de los visitantes.

Entre los principales atractivos aparecen los productos cultivados en la zona, donde frutas, hortalizas y cultivos tradicionales forman parte de la identidad local.

Tangará, turismo en Cauca. Foto: Página Web Gobernación del Cauca

Los viajeros también tienen la oportunidad de probar preparaciones elaboradas con ingredientes frescos y recetas típicas que reflejan la historia y las costumbres de las familias de Tangará, lo que convierte cada plato en una experiencia cultural.

El recorrido no termina en la cocina. Los paisajes rurales rodean los caminos que conectan veredas y fincas, y ofrecen escenarios ideales para caminar, disfrutar del aire libre y apreciar la biodiversidad del municipio.

Esta combinación de naturaleza y gastronomía ha permitido impulsar un modelo de turismo sostenible que beneficia tanto a los visitantes como a las comunidades locales.

Turistas en tours culinarios. Foto: Getty Images

De acuerdo con la información oficial del municipio, el turismo gastronómico también promueve el consumo de productos regionales y fortalece la economía de pequeños agricultores, cocineros y emprendedores.

Al mismo tiempo, incentiva la conservación de las tradiciones culinarias, evita que muchas recetas desaparezcan con el paso del tiempo y fomenta el orgullo por la identidad de Nariño.

Los viajeros que llegan a Tangará encuentran un destino tranquilo, alejado de las grandes ciudades y del turismo masivo, donde la hospitalidad de sus habitantes forma parte de la experiencia.

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Cada recorrido permite descubrir sabores auténticos mientras se conocen historias, costumbres y paisajes que difícilmente aparecen en las rutas turísticas tradicionales del país.

Con esta apuesta, Tangará demuestra que viajar también puede hacerse a través del paladar. La mezcla entre cocina, cultura y naturaleza convierte al municipio en una alternativa para quienes buscan experiencias diferentes, auténticas y sostenibles, recordando que algunos de los mayores tesoros turísticos de Colombia permanecen escondidos lejos de los destinos más famosos, esperando sorprender a cada viajero.