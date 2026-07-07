Así es el rincón de Cundinamarca donde se producen los quesos artesanales más cremosos de la región

Muy cerca de Bogotá hay destinos que vale la pena conocer, no solo por su belleza natural, sino por su oferta cultural y gastronómica que los hace únicos y perfectos para visitar en una escapada de fin de semana.

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A solo dos horas de la capital se encuentra un agradable y delicioso lugar conocido como la ‘Capital lechera de Colombia’, que ha ganado este reconocimiento gracias a su destacada actividad ganadera y a la importante producción de leche que abastece tanto al departamento de Cundinamarca como a Bogotá, lo cual le permite ser un referente en la elaboración de productos lácteos, como quesos, cuajada y bebidas lácteas.

Se trata de Ubaté, cuyo nombre oficial es Villa de San Diego de Ubaté. Allí los viajeros tienen la posibilidad de probar los quesos más cremosos no solo de la región, sino del departamento. Uno de sus principales íconos es el doble crema.

Se dice que este alimento contiene aproximadamente un 22 % de grasa, un 21 % de proteína y cerca de un 50 % de humedad, además de niveles perfectos de sal y pH que le dan unas características muy particulares y lo diferencian en el contexto nacional.

Basílica del santo Cristo de Ubaté. Foto: Alcaldía Municipal/API.

Otros encantos de Ubaté

Si bien este destino cundinamarqués es reconocido por sus quesos, también es ideal para quienes disfrutan de la aventura y los encantos culturales. De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, estos son los principales atractivos y sitios de interés.

Uno de ellos es la Basílica del Santo Cristo, de estilo gótico francés, en cuyo interior se encuentra el patrono de Ubaté: “El Milagroso Santo Cristo”, cuya renovación se celebra con grandes romerías el día 6 de agosto.

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Otros sitios de interés son el Museo Fotográfico, que recopila en 30 imágenes la historia de la localidad desde el año 1890, y el Convento de San Luis, que está en la carretera vía a Carmen de Carupa, el cual destaca por la belleza de su arquitectura colonial.

Encantos naturales

Para quienes disfrutan de las actividades al aire libre está la vereda Ojo de Agua, que es una de las más grandes representaciones de la cultura tradicional ubatense. Su nombre deriva del nacedero de agua situado en su parte más alta, del que tradicionalmente se abastecía a toda la zona.

El senderismo es una de las actividades para desarrollar en Ubaté, Cundinamarca. Foto: Getty Images

A este se suma el Cerro de la Teta, que tiene una altitud cercana a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un sendero ecológico cuyo recorrido dura alrededor de una hora, con una panorámica de todo el valle que se puede divisar desde su cima.

Una opción más para visitar es la Capilla de Santa Bárbara, ubicada en el cerro que lleva su mismo nombre. Su construcción, de arquitectura colonial, se hizo a finales del siglo XIX por don Francisco de Paula Venegas. Es un mirador que brinda una panorámica de Ubaté y del hermoso valle, rodeado de un lindo parque ecológico y escalinatas.

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También están los Chor​ros de Soagá, uno de los senderos ecológicos más importantes de Ubaté, ubicado a tres kilómetros del casco urbano, reconocido desde hace más de 100 años debido a que la quebrada que lo forma servía como principal fuente de agua para el consumo de los ubatenses.