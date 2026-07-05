Los cinco mejores pueblos de Cundinamarca para los pensionados, según la inteligencia artificial

El departamento de Cundinamarca es uno de los destinos turísticos más completos de Colombia. Rodea a Bogotá y ofrece una gran diversidad de paisajes, climas y experiencias, desde páramos y bosques hasta pueblos con zonas de clima cálido.

Estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca conocido como ‘la puerta de oro’, un destino de clima frío y riqueza natural

Esta región del país tiene, además, algunos pueblos con características que los hacen perfectos para pensionados, como bajo costo de vida, entornos tranquilos y buena temperatura.

De acuerdo con ChatGPT, herramienta de inteligencia artificial, estos son los mejores municipios para esta población:

Tabio

Es considerado como ideal para quienes buscan paz sin estar lejos de Bogotá. Entre sus ventajas se destaca que tiene un ambiente “muy tranquilo y seguro”, un clima agradable y buen acceso a servicios médicos en Cajicá, Chía y la capital del país.

Adicionalmente, se resalta su riqueza natural, aguas termales, vida comunitaria y una menor congestión vial que municipios cercanos.

El pueblo colonial de Cundinamarca de bellos paisajes y múltiples atractivos, un encantador destino cerca a Bogotá

Entre aspectos no tan favorables se afirma que la oferta comercial es limitada y que algunas zonas rurales requieren vehículo.

“Diversos análisis recientes lo ubican entre los mejores municipios para pensionados por su tranquilidad, seguridad y calidad de vida”, agrega la IA.

Cajicá

Este municipio se considera perfecto “si se prioriza la atención médica y los servicios”. Entre sus ventajes se resalta la existencia de clínicas y especialistas cercanos y una “buena oferta de supermercados y restaurantes”. Se suma que hay buen transporte y una vida cultural activa.

Entre los aspectos no tan favorables, ChatGPT afirma que el costo de vivienda ha aumentado y el tráfico hacia Bogotá en horas pico es grande.

Sopó. Foto: Alcaldía de Sopó

Sopó

Sobre Sopó se afirma que es muy recomendado para quienes disfrutan de la naturaleza. Entre sus aspectos más destacados se resalta que es un municipio tranquilo, con “buen nivel de seguridad” y cercano a Bogotá, entre 40-50 minutos de distancia.

La Mesa

Este municipio es considerado, según la IA, como una “excelente alternativa” para quienes prefieren clima templado.

Entre sus ventajas se resalta su costo de vida moderado, una buena infraestructura y “mucha actividad social para adultos mayores”.

Respecto a aspectos menos favorables, se señala que la población recibe más visitantes los fines de semana.

A dos horas de Bogotá, el pueblo donde la gallina sudada o a la brasa es una delicia, un destino perfecto para el ecoturismo

Fusagasugá

Este municipio es considerado como uno de los mejores en relación entre servicios y costo. Se destaca entre sus ventajas que tiene hospitales con especialistas, buen comercio, clima templado (18–22 °C) y vivienda generalmente más económica que en la Sabana de Bogotá.

Mientras que como desventaja para quienes buscan una vida más tranquila, se afirma que al ser una ciudad intermedia tiene mucho más movimiento que un pueblo.