Las escapadas de fin de semana están disparando el turismo en Colombia: estos destinos son los más buscados

El turismo en Colombia atraviesa una fase de transformación marcada por el crecimiento del viaje doméstico y el fortalecimiento de las escapadas cortas como principal motor de la actividad hotelera.

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Desde 2025 se ha mantenido una tendencia en la que los viajeros nacionales han venido ganando cada vez más relevancia en la ocupación hotelera y en la configuración de nuevas dinámicas de consumo turístico, en las cuales la cercanía, el bienestar y la experiencia cultural pesan cada vez más en la decisión de viaje.

Las tendencias recientes del sector apuntan a una mayor concentración de la demanda en fines de semana, temporadas vacacionales y destinos regionales, lo que ha impulsado a la industria hotelera a diversificar su oferta hacia modelos más integrales que combinan alojamiento, gastronomía, bienestar y conexión con el entorno.

Este comportamiento ha consolidado al turismo interno como un eje clave para la sostenibilidad del sector en el país.

Las condiciones de salud pueden ser un factor por el cual usted no pueda tomar un vuelo Foto: Getty Images

En este escenario llega “Movich es un Sí a Colombia”, la apuesta de la cadena hotelera para este momento del turismo nacional, entendida como una invitación a redescubrir el país a través de sus regiones y de la diversidad de experiencias que ofrecen sus principales destinos, en los cuáles tiene presencia la marca.

La idea se enmarca en una conversación más amplia sobre el valor del turismo doméstico como motor económico y cultural.

Movich Hotels articula su presencia en distintos puntos del país como una plataforma de experiencias regionales que reflejan la diversidad turística de Colombia.

En Cartagena el enfoque se asocia al patrimonio histórico, la arquitectura colonial y la identidad del Caribe como uno de los principales atractivos del turismo internacional y nacional.

En Barranquilla se centra en la cultura popular, el dinamismo urbano y celebraciones como el Carnaval, una expresión identitaria de la región.

Si se quiere tener comodidad en un vuelo, es importante tener en cuenta algunos trucos. Foto: Getty Images

En Medellín y Rionegro la oferta turística se vincula a la transformación urbana, la innovación y la cercanía con entornos naturales que han consolidado a Antioquia como un referente de turismo de experiencias.

Bogotá, por su parte, concentra una oferta donde convergen el turismo cultural, la gastronomía y la actividad empresarial como parte de una ciudad que articula múltiples perfiles de viajero.

En el Eje Cafetero, Pereira se posiciona como un punto estratégico para el turismo de naturaleza, bienestar y paisaje rural, mientras que Cali mantiene su identidad como un destino cultural donde la música, la salsa y la vida urbana configuran una experiencia turística diferenciada dentro del país.

Mujer joven caminando por una calle colorida en la ciudad vieja de Cartagena, Colombia Foto: Getty Images/iStockphoto

La vicepresidenta comercial de Movich Hotels, Laura Quintana, señaló que “el turismo interno en Colombia se ha consolidado como un eje fundamental para el crecimiento del sector hotelero. Este momento invita a mirar el país desde otra perspectiva, entendiendo que viajar dentro de Colombia no solo es una decisión de descanso, sino también una forma de reconectar con sus regiones, su diversidad y su oferta cultural”.

Como parte de esta dinámica, la cadena ofrece descuentos de hasta el 30 por ciento en estadías en hoteles de lujo, experiencias de spa, bienestar y planes turísticos seleccionados, en línea con la tendencia del sector hacia propuestas de valor enfocadas en experiencias más completas de viaje dentro del territorio nacional.

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Este comportamiento también coincide con la temporada de festivos y puentes vacacionales que se mantiene activa en Colombia durante gran parte del año, impulsando el turismo interno y aumentando el interés de los viajeros por escapadas de descanso, bienestar y experiencias integrales en diferentes destinos del país.

Frente a este panorama, la industria hotelera ha fortalecido su oferta con beneficios y paquetes orientados a quienes buscan aprovechar estos periodos de vacaciones cortas sin salir del territorio nacional.