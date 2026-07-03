¿Los conoce? Estos son los diez municipios con los nombres más extraños de Colombia

El creador de contenido de turismo y viajes, Luister Dephay, recientemente compartió en uno de sus videos un listado de los municipios de Colombia, con los nombres más peculiares para los locales y extranjeros.

El municipio antioqueño que está a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar y donde se come este delicioso pescado

En la publicación se recopilan datos históricos y geográficos sobre diversos municipios y corregimientos que captan la atención de los visitantes por sus nombres tan inusuales. El análisis incluye localidades situadas principalmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica del país.

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En la primera posición de su video, Dephay mencionó al municipio de Piojó, ubicado en el departamento del Atlántico, una localidad con tradición histórica cuya denominación suele confundirse con un término informal.

El creador de contenido continuó su listado con el departamento de La Guajira, donde se encuentra el municipio de Distracción, un territorio con un nombre poco común dentro de la geografía nacional. Asimismo, el top incorpora a la población de Abriaquí, en el departamento de Antioquia, la cual posee raíces lingüísticas antiguas.

Denominaciones vinculadas al clima y las actividades locales

El recorrido geográfico continuó en la región del Pacífico, haciendo referencia al municipio de Lloró, situado en el departamento del Chocó, caracterizado por sus altos índices de lluvia.

En el departamento del Atlántico, el informe destacó a Ponedera, una localidad cuya denominación oficial suele generar interrogantes entre quienes la escuchan por primera vez. A esta lista se suma Peque, una población antioqueña que destaca por la brevedad de su estructura gramatical.

Orígenes geográficos e históricos en Santander y Bolívar

El reporte también vinculó denominaciones relacionadas con la topografía, como el municipio de Piedecuesta en el departamento de Santander.

Dephay explicó que este nombre describe de manera directa la posición geográfica de la localidad, al encontrarse situada en la base de una cadena montañosa. Por su parte, en el departamento de Bolívar se registró a Malagana, un territorio con historia prehispánica y cuyas raíces provienen de las culturas indígenas de la región Caribe.

El último punto presentado por el realizador de contenido correspondió al sector de Cien Pesos, una población que genera diversas reacciones entre los turistas debido a su relación directa con la unidad monetaria nacional.

Como complemento al listado, registros históricos locales incluyen a Contratación, en Santander, cuyo origen administrativo se ligó a los contratos estatales de resinas, y a Evitar, en Bolívar, corregimiento cuyo nombre surgió para prevenir disputas civiles.