Ni Caño Cristales ni Guatapé: este municipio es la verdadera ‘capital de los ríos’ en Colombia

Colombia está llena de destinos que sorprenden a muchas personas, pero hay uno que destaca por la cantidad de atractivos que lo rodean y por la riqueza natural que conserva. Se trata de Inírida, capital del departamento de Guainía, un municipio reconocido como la “capital de los ríos”, gracias a que varias corrientes de agua se unen y definen su paisaje y la vida de sus habitantes.

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Este rincón del oriente colombiano se encuentra en plena Amazonía y es considerado uno de los secretos mejor guardados del país. Allí coinciden los ríos Inírida, Guaviare, Atabapo y el cercano Orinoco, convirtiendo al agua en la principal vía de transporte, fuente de sustento y uno de los mayores atractivos turísticos de la región.

Quienes visitan este destino encuentran un escenario ideal para el ecoturismo. Entre los planes más recomendados están recorrer los Cerros de Mavecure, navegar por los ríos, observar los famosos delfines rosados y conocer la Flor de Inírida, una especie emblemática que solo crece en esta zona del país.

Cerros de Mavecure en la selva del Guainía Foto: Foto tomada de colombia.travel

También es posible compartir con comunidades indígenas y descubrir parte de su cultura ancestral, que está muy ligada con la naturaleza de la zona.

¿Cómo llegar a Inírida, Guainía?

Llegar hasta Inírida requiere algo de planeación. La forma más rápida es tomar un vuelo desde Bogotá, ya que el municipio no cuenta con conexión terrestre desde la mayor parte del país debido a las condiciones geográficas de la región.

Otra alternativa es utilizar rutas de agua, aunque demandan mucho más tiempo y dependen de los niveles de los ríos.

Los Cerros de Mavecure. Foto: Cortesía - Colombia Travel

Precisamente esa relativa dificultad para acceder ha permitido conservar gran parte de sus ecosistemas. La selva, los ríos y las formaciones rocosas permanecen prácticamente intactos, ofreciendo paisajes que contrastan con los destinos turísticos más tradicionales de Colombia.

Para las personas que buscan una experiencia diferente, lejos de las multitudes y en contacto directo con la biodiversidad, Inírida aparece como una opción ideal.

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La combinación de aventura, naturaleza y cultura convierte a este municipio en un destino que demuestra por qué es conocido como la verdadera capital de los ríos y uno de los lugares más fascinantes para descubrir en el país.