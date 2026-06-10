¿Cuánto cuesta viajar a los Cerros de Mavecure en mitad de año? Estas son las cuentas

Los Cerros de Mavecure se han convertido en uno de los destinos más deseados por aquellas personas que buscan experiencias diferentes dentro de Colombia. Ubicados en el departamento de Guainía, estos gigantes monolitos están en medio de la selva y ofrecen paisajes que muchos viajeros comparan con escenarios de otro planeta.

Así es la “tierra de aguas” de Guainía, un paraíso para desconectarse de la rutina y ver el río Inírida desde las alturas

El atractivo de este lugar no solo está en su belleza natural. También representa una oportunidad para conocer comunidades indígenas, navegar por los ríos de la región y descubrir una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta.

¿Cuánto cuesta ir a los Cerros de Mavecure?

Por eso, cada vez más turistas se preguntan cuánto cuesta organizar una visita durante la temporada de mitad de año.

El primer gasto a tener en cuenta es el transporte aéreo. La principal puerta de entrada es Inírida, capital de Guainía, y actualmente la forma más práctica de llegar es mediante vuelos desde Bogotá.

Una vez allí, los viajeros deben continuar el recorrido por vía fluvial para alcanzar las comunidades cercanas a los cerros.

En cuanto a los paquetes turísticos, los precios suelen oscilar entre 1,8 y 2 millones de pesos por persona para programas de cuatro días y tres noches sin incluir tiquetes aéreos.

Cerros de Mavecure en la selva del Guainía Foto: Foto tomada de colombia.travel

Cuando los vuelos hacen parte del plan, el valor puede acercarse a los 3 millones de pesos por viajero, dependiendo de la fecha y disponibilidad.

Además, algunos operadores contemplan contribuciones turísticas y permisos de ingreso que se pagan directamente en el destino.

Estos valores suelen destinarse al sostenimiento de las comunidades indígenas y a la conservación de la zona.

Cerro de Mavecure en donde podrá acercarse a los más profundo de la cultura indígena del Amazonas Foto: Foto tomada de awake.travel

Quienes realizan el viaje destacan que gran parte de la experiencia incluye recorridos en lancha, caminatas, observación de fauna, visitas culturales y hospedaje en espacios administrados por habitantes de la región.

La aventura también permite conocer el imponente entorno del río Inírida y varios puntos considerados sagrados por los pueblos originarios.

Cerros de Mavecure: cuáles son los planes que debe hacer si viaja a este paraíso en las selvas del Guainía

Más allá de las cuentas, los Cerros de Mavecure siguen consolidándose como uno de los tesoros naturales mejor guardados de Colombia.

Para muchos viajeros, el costo termina valiendo totalmente la pena cuando se encuentran frente a estas enormes montañas de roca que sobresalen entre la selva y ofrecen una de las postales más espectaculares del país.