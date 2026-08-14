A 37 kilómetros de Pasto: el destino nariñense que es perfecto para los amantes de la naturaleza y la aventura

Buesaco es uno de los 64 municipios que integran el departamento de Nariño, en el suroccidente de Colombia.

Esta población, ubicada a 37 kilómetros de Pasto, cuenta con varios sitios de interés. Uno de ellos es el parque Cañón de Juanambú, que se encuentra en la ribera del río del mismo nombre y es conocido con el apodo de “cañón verde” de Colombia.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Nariño (Situr Nariño), los senderos de este parque fueron escenario de la batalla de Juanambú, en 1814, en medio de las luchas por la independencia de Colombia.

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“Hoy en día, sus visitantes pueden observar los rastros de puentes, trincheras y cuevas que servían de refugio para los soldados cuando el ejército de Simón Bolívar se enfrentó al ejército de la Corona española”, indica Situr Nariño.

Adicionalmente, el río que bordea el cañón es un espacio para el turismo de aventura, con la práctica de actividades como rafting, rápel, escalada, senderismo, kayak, canopy y natación, agrega el Sistema de Información Turística.

“En su interior se encuentran tres piscinas naturales con temperaturas graduales de forma natural, un perfecto descanso bajo el cálido clima de Buesaco. En sus instalaciones también se encuentra un espacio adecuado para la preparación de alimentos y un sector de camping, lo que hace del parque un lugar ideal para compartir en familia o entre amigos”, subraya Situr.

¿Cómo llegar?

De acuerdo con la Alcaldía de Buesaco, el parque se encuentra a 45 minutos de Pasto, la capital departamental.

“Desde allí deberá tomar la salida al norte hasta el punto conocido como Daza, donde tomará la vía que conduce al municipio de Buesaco. Una vez llegue a este municipio, recorrerá 10 km en la vía que conduce a Arboleda”, explica la entidad en su portal web.

Puente de Juanambú. Foto: Alcaldía de Buesaco

Otros sitios

La Cámara de Comercio de Pasto destacó otros lugares de interés del municipio, entre los que se encuentra la Casa Museo La Hacienda.

En este lugar se conservan utensilios y recuerdos de algunas batallas que fueron claves para lograr la independencia.

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“Sus instalaciones de estilo colonial y campesino hacen posible tener un viaje hacia el pasado. Además, se puede disfrutar de diferentes platos típicos de la región”, subrayó.

Esta entidad también recomienda visitar las fincas cafeteras de la región, ubicadas entre los matorrales de las veredas del municipio.

“Al visitar estas fincas disfrutarás de un delicioso aroma a café y conocerás acerca del grano de café, su proceso y técnica”, agregó.