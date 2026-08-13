Nevado de El Cocuy: ¿cuál es la mejor época para visitarlo y qué se puede hacer en este destino de montaña?

En Colombia hay diversos atractivos naturales que resultan imperdibles y que vale la pena visitar al menos una vez en la vida. Uno de esos lugares es el Nevado de El Cocuy, ubicado entre los departamentos de Boyacá y Arauca, dentro del Parque Nacional Natural El Cocuy.

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Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), esta área protegida, que supera las 300.000 hectáreas, alberga una de las principales masas glaciares del país y combina picos nevados, lagunas de origen glaciar, páramos y una gran diversidad de fauna y flora.

La mejor época para visitar el Nevado de El Cocuy suele ser entre diciembre y marzo, meses que generalmente presentan una menor cantidad de lluvias y condiciones más favorables para realizar senderismo y disfrutar de los paisajes de alta montaña.

Sin embargo, el clima en El Cocuy puede cambiar rápidamente, incluso durante la temporada seca. Por eso, antes de viajar, conviene verificar las condiciones de acceso y las recomendaciones vigentes del Parque Nacional Natural. Además, el parque tiene una capacidad de visitantes limitada y exige cumplir ciertos requisitos de ingreso, por lo que es recomendable reservar con anticipación.

En el nevado de El Cocuy hay rutas por las que es posible visitar este destino. Foto: Archivo

¿Qué hacer en este paradisíaco lugar?

El Parque Nacional Natural El Cocuy ofrece diferentes alternativas para quienes disfrutan de actividades como el senderismo y los paisajes de montaña. Los recorridos atraviesan páramos cubiertos de frailejones, lagunas, valles y zonas desde las que se pueden contemplar los imponentes picos de la cordillera Oriental. En este destino hay algunos senderos habilitados que pueden recorrerse.

Sendero Ritacuba: Este inicia desde los 4.000 metros sobre el nivel del mar hasta el borde del glaciar del pico Ritacuba Blanco, con una longitud de 5.000 metros dentro del parque.

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Sendero Laguna Grande de la Sierra: iniciando en el sitio conocido como la Cuchumba, hasta el borde del glacial del Pico Cóncavo, con una longitud de 9.400 metros dentro del Parque.

Sendero Lagunillas Pulpito: desde la cota de los 4.000 metros sobre el nivel del mar arriba de la cabaña Sisuma, y pasando por el Hotelito hasta el borde del glacial del Pico Pulpito del Diablo, con una longitud de 4.500 metros dentro del Parque.

Este parque se encuentra ubicado en la cordillera Oriental, entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Recomendaciones para visitar El Cocuy

Antes de emprender el viaje, es importante tener en cuenta que se trata de un destino de alta montaña, por lo que las condiciones pueden ser exigentes. Es posible que la temperatura varíe considerablemente según la altura y las condiciones meteorológicas.

Para ingresar es necesario registrarse previamente, asistir a la charla de inducción y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades del parque. También se recomienda contar con seguro de asistencia y rescate y realizar los recorridos acompañado por un guía autorizado o especializado.

El ingreso al área protegida se encuentra sujeto a horarios y controles. Además, en el territorio tienen presencia comunidades campesinas y el pueblo indígena U’wa, por lo que los visitantes deben respetar las normas ambientales, culturales y de convivencia establecidas para la zona.