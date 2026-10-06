El pueblo de Cundinamarca donde el peto con arepa es una delicia, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

El departamento de Cundinamarca es uno de los más encantadores de Colombia gracias a su gran riqueza natural y cultural y por la variedad de experiencias que ofrece a sus visitantes.

Uno de sus municipios es Albán, ubicado a 60 kilómetros de Bogotá, aproximadamente a una hora y media de distancia en vehículo.

De acuerdo con el portal De Tour Cundinamarca, entre los principales atractivos de esta población se destacan el sendero ecológico Peñas del Aserradero, la cascada El Correntón, los petroglifos y el parque principal, “espacios ideales para el senderismo, la observación de aves y el aprendizaje sobre el legado indígena”.

Albán también se destaca por su gastronomía tradicional, con comidas como el peto con arepa y el queso doble crema. También se resaltan sus artesanías elaboradas con caña, bejuco y madera. El municipio, además, celebra diversos festivales culturales y se puede llegar fácilmente desde Bogotá en bus o por la autopista Bogotá-Medellín.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

Lugares de interés

La plaza principal es un lugar de referencia. Tiene variedad de árboles que adornan la zona y cuenta con una fuente de chorros de agua. Adicionalmente, tiene una cancha múltiple donde se realizan los eventos deportivos y una tarima para la realización de eventos gubernamentales, festivales y actos religiosos.

La iglesia La Sagrada Familia, la principal del municipio, es otro sitio imperdible.

Ubicada en la parte superior del parque principal, cuenta con tres accesos y es de estilo colonial. La parroquia hace parte de la diócesis de Facatativá. Sus puertas están abiertas los sábados y domingos para las misas.

El municipio de Cundinamarca donde la gallina criolla es imperdible, un destino ideal para los amantes de la gastronomía tradicional

La reserva Peña del Aserradero es otro lugar para visitar. Cuenta con diversidad de especies y se destaca el bosque de niebla que genera un ambiente de tranquilidad.

La vereda Asinai es otro sitio para apreciar. Cuenta con una increíble vista panorámica de la zona y se resalta la arquitectura de sus casas.

Adicionalmente, Albán cuenta con una casa museal en la que se encuentran más de 300 piezas que condensan parte del patrimonio cultural e histórico del municipio.

“La cultura panche por la provincia del Gualivá es protagonista en la historia de Albán y en esta entidad museal. Fue de los primeros grupos indígenas que pasaron por el territorio, que tenían como principales actividades el cultivo y el procesamiento de alimentos. Encabezado por Luis Enrique Gil, con más de 23 años de trayectoria, este es uno de los grandes atractivos turísticos de Albán”, resalta la Alcaldía en su página web.