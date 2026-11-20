Ubicado en la zona rural de Duitama, el Pueblito Boyacense es uno de los lugares más icónicos de esta región del país y uno de los más llamativos para visitar en la temporada navideña.

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Este complejo turístico y patrimonial, que recrea siete de los pueblos más representativos de Boyacá, se caracteriza por tener construcciones inspiradas en la arquitectura tradicional del departamento, además de muestras artesanales, propuestas gastronómicas, expresiones artísticas y manifestaciones culturales que permiten acercarse a la historia y las costumbres de la región.

Más que un lugar para admirar fachadas y edificaciones típicas, este espacio se ha consolidado como un escenario de encuentro cultural y su oferta les permite a turistas y familias descubrir parte de la diversidad del departamento a través de sus sabores, su patrimonio y sus expresiones culturales.

Dada su importancia en la época navideña, que en esta oportunidad se extiende del 28 de noviembre al 13 de enero, la administración anunció la apertura de la preventa de entradas, una alternativa dirigida principalmente a grupos numerosos que buscan organizar con anticipación su visita y agilizar el ingreso durante las jornadas de mayor concurrencia.

Según la información oficial, la entrada costará $8.000 por persona. Los niños menores de cinco años y las personas con movilidad reducida podrán ingresar sin pagar. Quienes vayan de manera independiente o en grupos pequeños podrán adquirir sus pases en ingreso directamente en las taquillas del lugar.

Horarios de atención

Durante la temporada, el complejo estará abierto al público desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la madrugada del día siguiente. Sin embargo, el horario sugerido para disfrutar la iluminación navideña: entre las 7:00 y las 11:00 de la noche.

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En esta ocasión la propuesta del Pueblito Boyacense se denominada ‘Tradición, luz y encanto’, con la que espera reunir a familias, viajeros y visitantes en torno a las celebraciones navideñas.

Según se informó, los grupos que cumplan con los requisitos establecidos podrán acceder a una entrada VIP, habilitada para facilitar su llegada y reducir los tiempos de espera en las filas. La administración aclaró que la preventa no incluye descuentos ni entradas de cortesía.

El Pueblito Boyacense ya se alista para dar inicio a la Navidad. Foto: Pueblito Boyacense Oficial/API.

Encantos del Pueblito Boyacense

El principal encanto del Pueblito Boyacenses es que recrea la arquitectura y el ambiente de siete pueblos emblemáticos del departamento: Villa de Leyva, Monguí, Tibasosa, Tenza, El Cocuy, Ráquira y Sáchica. Al recorrer sus calles empedradas, plazas, balcones, fachadas coloniales y casas de colores, los visitantes encuentran una pequeña muestra de la riqueza arquitectónica y patrimonial boyacense en un solo lugar.

Visitar este lugar permite acercarse a las tradiciones del departamento a través de su gastronomía, artesanías, expresiones artísticas y manifestaciones culturales. Sus establecimientos ofrecen productos típicos y objetos elaborados por artesanos de la región, mientras que sus espacios permiten conocer parte de la historia, las costumbres y la identidad de los municipios.

Pueblito Boyacense está ubicado en Duitama, Boyacá. Foto: Alcaldía de Duitama

En Navidad, tiene una programación especial ysus calles y construcciones se engalanan con luces y decoraciones. Esta combinación de arquitectura, cultura, sabores y celebraciones lo convierte en un destino para quienes desean descubrir diferentes facetas de Boyacá sin tener que desplazarse por los distintos municipios de la región.