Boyacá se alista para recibir una de las temporadas más esperadas por los colombianos con una programación especial de Navidad y Fin de Año, pues esta es una de las regiones más llamativas para los viajeros que buscan diversidad de planes para hacer.

El pueblo de Boyacá que cada año deslumbra con su alumbrado navideño anunció la fecha para su tradicional Festival de Luces

Uno de los atractivos más llamativos de esta época son los tradicionales alumbrados navideños, una experiencia que cada año convoca a cientos de visitantes.

Durante diciembre, diferentes municipios del departamento se transforman con decoraciones, figuras luminosas y escenarios llenos de color que adornan sus calles, parques y plazas principales, y el Tren de la Vida y la Esperanza de Acerías Paz del Río es una de las alternativas para recorrerlos y disfrutar de esta experiencia en familia.

El Tren de la Vida y la Esperanza volverá a rodar para recorrer los alumbrados navideños en Boyacá. Foto: Página Ticketsgyp/API.

Para 2026, este recorrido navideño sobre rieles se realizará entre el 8 de diciembre de 2026 y el 10 de enero de 2027, con tres circuitos que permitirán disfrutar de los paisajes boyacenses y de la iluminación de Corrales, uno de los pueblos más famosos en la región por su tradicional iluminación.

Para disfrutar de este plan, la organización ya dio a conocer las fechas, los horarios y las tarifas de cada trayecto para que los viajeros puedan programarse y vivir esta experiencia.

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Recorridos, fechas y precios

El primer circuito conectará la estación férrea de Nazareth, en el municipio de Nobsa, con Corrales. Estará disponible los lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos, con salida a las 7:45 p. m. y regreso previsto para las 10:45 p. m. El valor del tiquete de ida y vuelta por persona será de $45.000 en el vagón de lujo y $40.000 en el Legado.

El tren navideño de Boyacá ya tiene definida su operación en este Fin de Año. Foto: Página Ticketsgyp/API.

Otra alternativa será el recorrido completo, que partirá de la estación de Nazareth, pasará por Paz de Río y llegará a Corrales. Esta ruta se ofrecerá los martes y viernes, con salida a las 4:30 p. m. y llegada aproximada a las 10:15 p. m. Para este trayecto, los precios de ida y regreso serán de $55.000 en el vagón de lujo y $50.000 en el Legado.

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Los viajeros también tienen la posibilidad de elegir el circuito denominado “Se ilumina Corrales”, que estará habilitado del 16 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027.

El tren saldrá desde la estación de Nazareth, en Nobsa, con destino a Corrales, los lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos. El horario será de 4:30 p. m. a 7:15 p. m. Este recorrido tiene un costo de $45.000 para el vagón de lujo y $40.000 para el Legado.