Muy cerca de Barranquilla hay diversidad de destinos que vale la pena conocer y la temporada de vacaciones es una buena excusa para disfrutar de sus encantos, relajarse y vivir experiencias diferentes.

El destino del Caribe colombiano donde el viento atrae a viajeros de todo el mundo: es ideal para la aventura en diciembre

Una de esas opciones es Puerto Colombia, un municipio que hace parte de la iniciativa Pueblos que Enamoran, impulsada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur). Este destino combina paisajes frente al mar Caribe, un importante legado histórico y diferentes espacios naturales y culturales.

Información de la Alcaldía municipal indica que entre sus principales sitios de interés se encuentran sus playas que son apetecidas por muchos viajeros. Este destino cuenta con aproximadamente 18 kilómetros de costa sobre el mar Caribe, donde se distribuyen varios balnearios. En la lista de playas más conocidas están Sabanilla, Salgar, Pradomar, Miramar y Muelle, que disponen de zonas de descanso y establecimientos con servicios para los visitantes.

Las playas de Puerto Colombia son uno de los principales atractivos de este destino caribeño. Foto: Alcaldía de Puerto Colombia/API.

Los encantos de Puerto Colombia

Otro de sus atractivos es el Muelle, uno de los símbolos históricos y turísticos del municipio. Su construcción comenzó en 1888, bajo la dirección del ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, como parte del proyecto del terminal marítimo de Barranquilla. Por su importancia para el desarrollo comercial y portuario del país, llegó a ser considerado una de las obras de ingeniería más destacadas del siglo XIX en Colombia.

A estos encantos se suma la Plaza Francisco Javier Cisneros, espacio público destinado al encuentro y la recreación de residentes y visitantes. También funciona como escenario de celebraciones sociales, culturales, artísticas y religiosas del municipio.

A una hora de Barranquilla: la playa de arena dorada ideal para descansar, comer ceviche fresco y practicar kitesurf

Un sitio de interés adicional es la Estación del Ferrocarril, cuya historia está vinculada al Ferrocarril de Bolívar, inaugurado en 1871 y considerado el segundo sistema ferroviario construido en Colombia. Este es un espacio dedicado a preservar la memoria histórica y cultural de la región.

Entre los lugares que vale la pena conocer en Puerto Colombia también se encuentra el Castillo de San Antonio de Salgar, una edificación construida por los españoles en 1848 sobre las ruinas del antiguo fortín de San Antonio, que data de la época colonial. En 1998 fue declarado Patrimonio y Bien Cultural de la Nación y hoy es uno de los atractivos turísticos más representativos del Caribe colombiano, gracias a su historia y arquitectura restaurada.

Puerto Colombia tiene una gran riqueza histórica. Foto: Getty Images

Otro espacio para disfrutar es el malecón, un corredor de aproximadamente 1,5 kilómetros que bordea parte de la playa Miramar y cuenta con escaleras y rampas para facilitar el acceso a la zona costera. Es un sitio frecuentado por quienes buscan caminar, contemplar el paisaje, realizar actividades deportivas o compartir en familia.

Una opción más es el Antiguo Palacio Municipal, inaugurado en 1929, una edificación que sobresale por su arquitectura y representa parte del legado cívico, político e institucional de Puerto Colombia.

El paradisíaco destino en el Caribe colombiano para pasar días de playa y descanso inolvidables a una hora de Barranquilla

En cuanto a los atractivos naturales, se destaca el Lago del Cisne, un cuerpo de agua de unas 18 hectáreas que se abastece del arroyo de León y sirve de hábitat para diversas especies de aves, como garzas blancas y gallitos de ciénaga, además de recibir aves migratorias.