El paradisíaco destino en el Caribe colombiano para pasar días de playa y descanso inolvidables a una hora de Barranquilla

Colombia se ha consolidado como un destino con una gran oferta de playas, lugares perfectos para vivir momentos de descanso, diversión y contacto con la naturaleza. El sonido de las olas, la brisa del mar y el paisaje abierto ayudan a relajarse y a reducir el estrés, por lo que son el plan perfecto para muchas personas.

Cartagena, Santa Marta, Barranquilla o la isla de San Andrés son lugares propicios para disfrutar de las playas y allí los turistas tienen la posibilidad de combinar el paisaje del mar con la cultura local, la gastronomía y el turismo.

Muy cerca de la capital del Atlántico hay un sitio muy especial que los viajeros no deberían perder la oportunidad de conocer. Se trata de las playas de Santa Verónica, un buen sitio para tomar el sol y descansar a solo 35 kilómetros al suroccidente de Barranquilla, en el municipio de Juan de Acosta.

En Santa Verónica se puede practicar kitesurf. (Imagen de referencia). Foto: Getty Images/iStockphoto

Información de la Alcaldía de Barranquilla indica que este es un destino perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza, pues su oleaje es tentador, y las palmeras cerca del mar invitan a disfrutar en familia.

Por su parte, el portal oficial de turismo Colombia Travel asegura que allí se sirven platos típicos en kioscos y casetas y los visitantes pueden relajarse en hamacas instaladas en la playa, con servicio de alojamiento en hoteles y cabañas.

Las playas de Santa Verónica se caracterizan por sus aguas claras y arena dorada, ideal para relajarse, nadar y hacer deportes acuáticos como el kitesurf y el windsurf, lo que se facilita por los vientos característicos del lugar, y es por ello que muchos amantes de estos deportes consideran que es uno de los mejores sitios para su práctica en Colombia.

¿Qué hacer en este destino?

Como ya se mencionó, hay varios planes que los turistas pueden hacer en este paradisíaco destino. Los viajeros de la plataforma Tripadvisor recomiendan algunos de ellos.

El pescado y los mariscos frescos tienen gran relevancia en la gastronomía de Santa Verónica. (Foto de referencia). Foto: Getty Images