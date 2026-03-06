Turismo

El paradisíaco destino en el Caribe colombiano para pasar días de playa y descanso inolvidables a una hora de Barranquilla

Este es un buen lugar para desconectarse del día a día.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
6 de marzo de 2026, 2:33 p. m.
Esta es una de las playas para no perderse cerca de Barranquilla. (Foto de referencia).
Esta es una de las playas para no perderse cerca de Barranquilla. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Colombia se ha consolidado como un destino con una gran oferta de playas, lugares perfectos para vivir momentos de descanso, diversión y contacto con la naturaleza. El sonido de las olas, la brisa del mar y el paisaje abierto ayudan a relajarse y a reducir el estrés, por lo que son el plan perfecto para muchas personas.

Cartagena, Santa Marta, Barranquilla o la isla de San Andrés son lugares propicios para disfrutar de las playas y allí los turistas tienen la posibilidad de combinar el paisaje del mar con la cultura local, la gastronomía y el turismo.

El paradisíaco destino con playas de arena blanca y aguas cristalinas para visitar en La Guajira: es tranquilo e imperdible

Muy cerca de la capital del Atlántico hay un sitio muy especial que los viajeros no deberían perder la oportunidad de conocer. Se trata de las playas de Santa Verónica, un buen sitio para tomar el sol y descansar a solo 35 kilómetros al suroccidente de Barranquilla, en el municipio de Juan de Acosta.

Surfer jumping at the sunset
En Santa Verónica se puede practicar kitesurf. (Imagen de referencia). Foto: Getty Images/iStockphoto

Información de la Alcaldía de Barranquilla indica que este es un destino perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza, pues su oleaje es tentador, y las palmeras cerca del mar invitan a disfrutar en familia.

Turismo

El pueblo boyacense cuyo origen se relaciona con popular leyenda de desamor, un destino que esconde joyas patrimoniales únicas

Turismo

El destino boyacense de clima cálido, rodeado de cascadas y perfecto para pasar días de descanso

Turismo

Esta isla del Caribe se ha convertido en una de las preferidas de los colombianos: 80% creció el número de viajeros

Turismo

El sitio de Medellín donde el arte urbano, la música y la gastronomía local atraen la mirada de los turistas

Turismo

Las tres ciudades colombianas que figuran entre los mejores destinos de vida nocturna para 2026, según ranking internacional

Turismo

El municipio de Boyacá que en el pasado se llamó La Fragua y hoy tiene nombre de prócer, un rincón ideal para el senderismo

Turismo

Popular atractivo turístico de Antioquia inaugura dos nuevos recorridos: así puede disfrutarlos

Mundo

Fin a la espera: El INAH confirma la reapertura de los túneles prohibidos en la pirámide más grande del mundo

Turismo

El municipio del Valle del Cauca que encanta con sus cultivos de café y lindos paisajes; es patrimonio de Colombia

Turismo

Así es la ‘tierra sin igual’ en Cundinamarca, un destino de clima agradable e imponentes paisajes

Por su parte, el portal oficial de turismo Colombia Travel asegura que allí se sirven platos típicos en kioscos y casetas y los visitantes pueden relajarse en hamacas instaladas en la playa, con servicio de alojamiento en hoteles y cabañas.

Tres playas colombianas tranquilas y no muy conocidas, perfectas para visitar en estas vacaciones y desconectarse del día a día

Las playas de Santa Verónica se caracterizan por sus aguas claras y arena dorada, ideal para relajarse, nadar y hacer deportes acuáticos como el kitesurf y el windsurf, lo que se facilita por los vientos característicos del lugar, y es por ello que muchos amantes de estos deportes consideran que es uno de los mejores sitios para su práctica en Colombia.

¿Qué hacer en este destino?

Como ya se mencionó, hay varios planes que los turistas pueden hacer en este paradisíaco destino. Los viajeros de la plataforma Tripadvisor recomiendan algunos de ellos.

Ceviche
El pescado y los mariscos frescos tienen gran relevancia en la gastronomía de Santa Verónica. (Foto de referencia). Foto: Getty Images
  • Descansar sobre la playa o darse un baño en el mar en medio de un oleaje tranquilo.
  • Hacer kitesurf, un deporte que consiste en deslizarse por el agua mientras se sujeta una gran cometa controlada con la mano, que se impulsa con el viento.
  • Practicar windsurf, una actividad que consiste en deslizarse por el agua sobre una tabla especial provista de una vela.
  • Disfrutar de la gastronomía del lugar, que se caracteriza por deliciosos platos típicos a base de pescado y mariscos frescos.

Más de Turismo

Betéitiva, Boyacá

El pueblo boyacense cuyo origen se relaciona con popular leyenda de desamor, un destino que esconde joyas patrimoniales únicas

Briceño, Boyacá

El destino boyacense de clima cálido, rodeado de cascadas y perfecto para pasar días de descanso

En 2025, Puerto Rico recibió 6,8 millones de visitantes, un 3% más que el año anterior.

Esta isla del Caribe se ha convertido en una de las preferidas de los colombianos: 80% creció el número de viajeros

Sitios turísticos de Medellín

El sitio de Medellín donde el arte urbano, la música y la gastronomía local atraen la mirada de los turistas

Pareja bebiendo vino juntos al aire libre por la noche

Las tres ciudades colombianas que figuran entre los mejores destinos de vida nocturna para 2026, según ranking internacional

Páez, Boyacá

El municipio de Boyacá que en el pasado se llamó La Fragua y hoy tiene nombre de prócer, un rincón ideal para el senderismo

Pueblito Paisa, Medellín, Antioquia.

Popular atractivo turístico de Antioquia inaugura dos nuevos recorridos: así puede disfrutarlos

La Mina, Valledupar

Los encantos del paraíso de los árboles de mango en Valledupar, un lugar donde este fruto define su paisaje y cultura

Titiribí, Antioquia

Estos son los encantos del pueblo antioqueño conocido como el ‘remanso de paz’, un destino de bellos paisajes y gran historia

Noticias Destacadas