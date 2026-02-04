Colombia es un destino que destaca por su diversidad de playas, las cuales pueden disfrutarse tanto en la región Caribe como en el Pacífico. Las hay para todos los gustos: de arena blanca, dorada o negra, unas más apartadas, tranquilas y silenciosas, otras muy concurridas, pero siempre mostrando gran belleza para sus visitantes.

En el departamento de La Guajira hay diversas posibilidades de pasar días tranquilos en medio de ambientes naturales que llaman a visitarlos, y uno de esos espacios son las playas de Mayapo, un lugar paradisíaco que vale la pena visitar con amigos, en pareja o con la familia.

Allí, una de las principales características es su arena clara y sus aguas transparentes, convirtiéndose en un verdadero tesoro natural poco explorado, un refugio en medio de la vegetación para vivir una experiencia única.

Lo mejor es que se trata de un destino ideal para quienes desean alejarse del ritmo acelerado de las ciudades y disfrutar de un ambiente sereno y auténtico.

De acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel, Mayapo figura entre las playas más bellas del país, no solo por sus paisajes, sino porque han sido poco explotadas turísticamente, lo que permite que los viajeros encuentren un encanto especial y una conexión directa con la naturaleza.

Mayapo se caracteriza por la tranquilidad y belleza natural. Foto: Getty Images

La tranquilidad que caracteriza a estas playas les permite a los visitantes descansar y vivir una experiencia apacible, lo que las convierte en una excelente opción para unas vacaciones enfocadas en el bienestar y el descanso.

¿Cómo llegar y qué hacer en este destino?

Otro punto a favor de este lugar es que se encuentra muy cerca de Riohacha, capital del departamento, a solo 30 minutos en carro, lo que facilita que los viajeros realicen planes de pasadía, mientras que quienes deseen quedarse pueden hacerlo.

Son varias las actividades que se pueden realizar si se está de visita por este lugar. Por ejemplo, dada la tranquilidad de sus aguas, es particularmente especial para darse un baño. De igual forma, se puede practicar kitesurf gracias a los vientos constantes, o simplemente disfrutar del sol y el paisaje, mientras se viven momentos de relajación.

Las playas de Mayapo destacan por sus aguas cristalinas y la posibilidad de realizar diversas actividades. Foto: Getty Images

A esto se suma la cercanía con la cultura wayúu, que permite conocer de cerca sus tradiciones, su relación con el entorno natural, así como degustar la gastronomía típica de la región.

Mayapo está rodeado de un ecosistema único, por lo que uno de los planes es realizar caminatas guiadas por la zona para conocer la flora y fauna local, así como descubrir lagunas y manglares cercanos. De igual forma, es un buen escenario para el avistamiento de aves.