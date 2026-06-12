¿Quiere ir al Mundial 2026 gratis? Airbnb regalará más de 1.300 entradas para partidos de la Copa

La plataforma anunció una iniciativa que permitirá a algunos viajeros recibir boletos sin costo adicional, al reservar alojamientos seleccionados en ciudades sede del torneo.

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Los aficionados que aún sueñan con asistir al Mundial de 2026 podrían tener una oportunidad inesperada. Airbnb anunció que entregará más de 1.300 entradas gratuitas para partidos de la Copa Mundial de la Fifa 2026 a huéspedes que reserven alojamientos participantes en las 16 ciudades anfitrionas de Estados Unidos, México y Canadá.

Según explicó la compañía, algunos alojamientos seleccionados incluirán boletos para encuentros de la fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales e incluso la gran final del torneo.

Los anuncios participantes estarán identificados con un ícono de balón de fútbol en la parte superior de la publicación y las entradas estarán incluidas para cada persona registrada en la reserva.

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán buscar hospedajes disponibles en las fechas de los partidos, seleccionar el alojamiento marcado con la promoción y completar la reserva. Una vez confirmada, el anfitrión entregará las instrucciones para reclamar los boletos.

Airbnb informó que los alojamientos participantes tienen un precio promedio de 385 dólares por noche y que las reservas se habilitarán de forma escalonada durante junio y julio, dependiendo de la fase del campeonato y la ciudad sede.

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Entre las ciudades incluidas están Ciudad de México, Monterrey, Dallas, Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Miami, Vancouver y Seattle, entre otras.

La estrategia llega en un momento de alta expectativa por el Mundial de 2026, que será el primero de la historia con 48 selecciones y 104 partidos.

Airbnb estima que millones de aficionados viajarán a las ciudades sede durante el torneo, por lo que busca convertir algunos hospedajes en una puerta de acceso a una de las experiencias deportivas más codiciadas del planeta: asistir a un partido de la Copa del Mundo.