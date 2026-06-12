Perú se ha consolidado como un destino turístico imperdible en Suramérica. Es considerado como uno de los países con mayor riqueza histórica y cultural de la región.

La alerta que preocupa a Perú: Machu Picchu está en riesgo de dejar de ser una maravilla del mundo

Su legado prehispánico está representado por lugares emblemáticos como Machu Picchu y allí los viajeros se encuentran con ciudades coloniales, tradiciones ancestrales y una diversidad cultural que se refleja en sus festividades, artesanías y formas de vida.

Además, tiene una gran riqueza natural y una gastronomía reconocida internacionalmente, con platos icónicos como el ceviche, el lomo saltado y la causa limeña.

Ahora acaba de sumar a su gran oferta turística un atractivo inspirado en la emblemática Gran Muralla China, el cual sorprende por sus impresionantes vistas del Cañón del Apurímac y su cercanía a una de las rutas más importantes hacia Choquequirao.

Esta es la Muralla China Andina, nuevo atractivo turístico ubicado en Perú. Foto: Gobierno Regional de Apurímac/API.

Se trata de la Muralla China Andina, un espacio que fusiona rasgos de la edificación asiática con el entorno de la cordillera andina, un diseño ideado por el Gobierno Regional de Apurímac con el fin de atraer a viajeros locales y extranjeros.

Este nuevo sitio turístico se encuentra en el mirador del Cañón del Apurímac y desde este lugar los visitantes tienen la posibilidad de apreciar esta maravilla natural, así como disfrutar de lindas vistas del nevado Salkantay. De igual forma, los viajeros aprecian los senderos hacia Choquequirao, la célebre ciudadela del siglo XV.

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¿Cuáles son los encantos?

Este encantador lugar, inaugurado recientemente, incluye largos muros decorativos que evocan a la Gran Muralla China, así como arcos ornamentales, esculturas de cóndores, áreas especiales para descansar y espacios destinados para realizar camping.

De acuerdo con las autoridades locales, el objetivo de este proyecto es brindarles a los turistas una experiencia que combine naturaleza, historia y cultura, mientras disfrutan de vistas panorámicas únicas.

Muralla China Andina, en Perú. Foto: Gobierno Regional de Apurímac/API.

La proyección oficial es que el lugar podría atraer más de un millón de visitantes cada año, impulsando la economía local y fortaleciendo la imagen de Apurímac como destino emergente en el circuito turístico peruano.

¿Cómo llegar?

De acuerdo con información de medios locales, la ruta más recomendable para ir hasta este destino es partir de la ciudad de Abancay, considerada el principal acceso a la región. Desde este punto se puede ir por vía terrestre hacia los sectores próximos al cañón del Apurímac.

Se dice que el trayecto puede incluir desplazamientos por carretera y caminatas cortas que permiten llegar a algunos de los miradores más relevantes de la zona y disfrutar de las lindas vistas que ofrece el paisaje de la región.