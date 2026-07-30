La playa de Latinoamérica que fue elegida como la mejor del mundo en el 2026

Las playas de Latinoamérica y el Caribe volvieron a destacar a nivel internacional gracias al más reciente ranking de The World’s 50 Best Beaches 2026. Aunque la región logró ubicar 16 destinos entre los mejores del mundo entero, una playa del Caribe fue la que consiguió la posición más alta y se consolidó como el gran orgullo regional.

Este es el único hotel colombiano entre los 50 mejores de lujo a nivel mundial, según Robb Report

Se trata de Shoal Bay East, ubicada en Anguila, que alcanzó el sexto lugar del listado mundial y se convirtió en la playa mejor clasificada de Latinoamérica y el Caribe. Además, escaló ocho posiciones frente a la edición anterior, confirmando el gran reconocimiento que está obteniendo entre viajeros y expertos del sector turístico.

El ranking fue elaborado con la participación de más de mil profesionales del turismo, jueces especializados y embajadores de viajes. Para definir la clasificación se analizaron aspectos como qué tan bello es el paisaje, la conservación del entorno, la presencia de vida silvestre, la tranquilidad del mar, la facilidad para meterse al agua y la cantidad de personas que hay.

Shoal Bay East reúne muchas de las características que identifican al Caribe: arena blanca, aguas cristalinas, palmeras y arrecifes cercanos ideales para practicar snorkel. Sin embargo, uno de sus principales atractivos es que, a pesar de su fama internacional, todavía guarda un ambiente muy tranquilo que permite que los turistas disfruten del paisaje sin grandes multitudes.

Dentro del Top 10 mundial también apareció Playa Balandra, en México, que ocupó el puesto número ocho luego de subir once posiciones teniendo en cuenta el año anterior.

El listado además confirmó la fortaleza de otros destinos dela región, como Cayo de Agua, en Venezuela; Cayo Zapatilla, en Panamá; Cabo San Juan del Guía, en Colombia; Baía do Sancho y Pontal do Atalaia, en Brasil, así como Playa Xpu Há, también en México.

El Caribe mantuvo su protagonismo con la presencia de destinos como Grace Bay, Princess Diana Beach, Seven Mile Beach, Flamenco Beach, Grand Anse y Cas Abao, entre otros reconocidos escenarios naturales.

Las 10 mejores playas para visitar en Colombia durante sus vacaciones, según TripAdvisor: ¿Por qué son tan populares?

La clasificación demuestra que Latinoamérica y el Caribe siguen siendo referentes a nivel mundial cuando se trata de playas paradisiacas. Con paisajes bien conservados, aguas transparentes y una enorme diversidad natural, la región sigue conquistando a millones de turistas que buscan experiencias ideales para descansar durante cualquier época del año.