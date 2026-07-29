Viajar en familia es para muchas personas una experiencia única, gracias a que permite fortalecer los vínculos entre sus integrantes mientras se comparten momentos únicos.

Cuatro parques temáticos para visitar en el Eje Cafetero, además del Parque del Café; son encantadores para ir en vacaciones

Conocer nuevos destinos, descubrir paisajes, probar diferentes preparaciones gastronómicas y participar en actividades juntos son aspectos que permiten la creación de recuerdos que perduran en el tiempo y favorecen la convivencia.

Este tipo de salidas, sea en vacaciones o un fin de semana, es una forma de disfrutar de tiempo de calidad con los seres queridos y las opciones para conocer y disfrutar de estos espacios son muchas, pero hay tres sugeridas por la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT y estas son las razones.

1. Eje Cafetero

Es un destino que se ajusta a las necesidades de todas las edades, pues hay múltiples opciones de planes y lugares para conocer. Esta región reúne naturaleza, cultura, aventura y entretenimiento en un solo lugar.

Salento es uno de los lugares para visitar en familia en el Eje Cafetero. Foto: Corbis via Getty Images

Así, además de recorrer pueblos como Salento y Filandia, las familias pueden visitar fincas cafeteras, hacer caminatas por el Valle de Cocora o visitar parques temáticos como Panaca y el Parque del Café, entre otros.

Allí los turistas también pueden disfrutar de aguas termales en Santa Rosa de Cabal y visitar reservas naturales invitan a descubrir la biodiversidad de la región, mientras se deleitan con su rica gastronomía en la que se incluye la bandeja paisa, sancocho, trucha y mucho café.

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2. Villa de Leyva

Este pueblo boyacense es considerado uno de los más lindos del país y por su arquitectura colonial y los atractivos cercanos es una buena opción para compartir con niños y adultos.

Al recorrer su calles empedradas los viajeros se encuentran con museos, talleres artesanales y espacios culturales que ofrecen experiencias que entretienen y enseñan a toda la familia.

Villa de leyva es un lugar imperdible para ir en familia. Foto: Getty Images

Además, en los alrededores del municipio hay numerosos atractivos para disfrutar en grupo. Por ejemplo, se puede visitar el Museo El Fósil, donde se exhibe el esqueleto de un kronosaurio de millones de años y el Parque Temático Gondava, conocido como el Gran valle de los dinosaurios, así como conocer viñedos, hacer caminatas ecológicas, practicar deportes de aventura o descubrir sitios naturales como el Pozo Azul y la Casa Terracota. A esto se suma su variada oferta gastronómica con preparaciones muy típicas de la región.

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3. Medellín

La capital antioqueña se ha consolidado como uno de los destinos urbanos más atractivos para las familias debido a que ofrece una combinación de cultura, naturaleza, entretenimiento y espacios pensados para personas de todas las edades.

El Jardín Botánico es uno de los lugares para visitar con la familia en Medellín. Foto: Getty Images

La ciudad cuenta con atractivos como el Parque Explora, el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, el Planetario de Medellín y el Parque Arví, donde todos los integrantes de la familia pueden aprender, divertirse y vivir experiencias diferentes. Además, el Metro facilita los desplazamientos.

A esto se suman sus parques, plazas y eventos durante todo el año, así como la posibilidad de realizar excursiones de un día a municipios cercanos como Guatapé, Santa Fe de Antioquia o Jardín.